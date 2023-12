teatro

Palermo, al Piccolo Teatro Patafisico va in scena ''Il gigante dei sogni''

Sul palco del Piccolo Teatro Patafisico lo spettacolo ''Il Gigante dei sogni'' in programma domenica 17 dicembre.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 14/12/2023 - 08:59:34 Letto 715 volte

“Piccole le ali piano piano si spiegano e prendono contatto con l’aria” per il terzo appuntamento della nostra stagione di Teatro per le nuove generazioni “Adesso prendo il volo”.

Sul palco del Piccolo Teatro Patafisico abbiamo il grande piacere di ospitare per la prima volta la Compagnia che fa base a Palermo B-LAterale con il loro spettacolo “Il Gigante dei sogni” in programma domenica 17 dicembre nelle due repliche delle ore 16.30 e 18.00, che ci ricorda come le differenze più che motivo di scontro e conflitto possano essere, nel confronto, fonte di scambio e arricchimento.

"Cosa vuol dire "Tu sei diverso da me?" Non pensi come me, non parli come me... essere tutti diversi significa sottolineare le differenze e farne un motivo di separazione oppure renderci conto che sono proprio quelle differenze che ci rendono unici e fare delle differenze fra noi un motivo di arricchimento?

Di sicuro Sofia la pensa così e quando si troverà di fronte all'essere più strano che abbia mai incontrato, non potrà far altro che immergersi nel suo mondo ed intraprendere un viaggio bellissimo. Un viaggio nel mondo dei giganti, dove il gigante più piccolo e buono di tutti ha una missione ... ristabilire la pace fra i suoi simili e gli umani."

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!