Palermo, al via la quinta edizione di ''Tutte le storie portano al museo''

La quinta edizione di ''Tutte le storie portano al museo'' torna dal 23 marzo al 26 maggio tra il Museo Archeologico Salinas, il Riso - Museo d'arte contemporanea, l'Orto Botanico di Palermo, il Museo di Zoologia Doderlein e lo storico Palazzo Bonocore.

Laboratori d’arte e botanici, letture ad alta voce, esperienze al museo, visite gioco, caccia al tesoro. La quinta edizione di “Tutte le storie portano al museo” torna dal 23 marzo al 26 maggio tra il Museo Archeologico Salinas, il Riso - Museo d'arte contemporanea, l'Orto Botanico di Palermo, il Museo di Zoologia Doderlein e lo storico Palazzo Bonocore. Ogni sabato e domenica alle 10.30 o alle 16.30, appuntamento al museo con tantissime attività didattiche pensate per i bambini dai 3 ai 10 anni, a cura di CoopCulture, Dudi - Libreria per bambini e ragazzi, e OrtoCapovolto.

Si comincia sabato 23 marzo alle 10.30 a Palazzo Bonocore con “Alla scoperta di una Palermo Felicissima”, attività a cura di CoopCulture adatta dai cinque anni. Un viaggio nella Palermo della bella époque dedicato alle famiglie e un laboratorio creativo ispirato allo stile liberty per piccoli fantasiosi artisti. Dopo una visita alla mostra interattiva e cross-mediale, i piccoli partecipanti all’attività si cimenteranno nella realizzazione di eleganti manufatti in perfetto stile liberty ispirandosi alle vetrate dell’artista Gregorietti, con una magica sorpresa finale.

Domenica 24 marzo sempre alle 10.30 ma al Museo Salinas, invece, lettura ad alta voce e laboratorio pratico creativo con Claudia Mistretta “Una S di troppo”. Fortuna e sfortuna, un duello all’ultimo sapore”. Attività a cura di Dudi e adatta dai 3 anni.

In occasione del weekend di Pasqua, sabato 30 marzo alle 10.30 appuntamento all’Orto Botanico con una speciale caccia al tesoro: “Chi cerca… Tr’UOVA!” pittura e caccia alle uova di cioccolato, attività a cura di CoopCulture, per i bambini dai 5 anni.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Sabato 6 aprile ore 10.30 a Palazzo Bonocore

“Alla scoperta di una Palermo Felicissima” La belle époque raccontata ai più piccoli.

Attività a cura di CoopCulture [anni 5+]

Un viaggio nella Palermo della bella époque dedicato alle famiglie e un laboratorio creativo ispirato allo stile liberty per piccoli fantasiosi artisti.

Dopo una visita alla mostra interattiva e cross-mediale, dedicata alla Palermo della Belle Époque, i piccoli partecipanti si cimenteranno nella realizzazione di un particolare Skyline della città, per ricostruire una Palermo “STRA” felicissima.

Domenica 7 aprile ore 10.30 al Museo Salinas

(prima domenica del mese a ingresso gratuito)

“ArcheoGame”

Attività a cura di CoopCulture [anni 5+]

Un'avvincente gioco in stile caccia al tesoro alla scoperta del museo archeologico Antonino Salinas. Attraverso una narrazione in rima e buffi indovinelli, verranno raccontati, svelati e riscoperti i meravigliosi e antichi reperti custoditi nel museo più antico della Sicilia.

Sabato 13 aprile ore 16.30 al Museo Salinas

“Questo posso farlo”. Un viaggio alla ricerca di sé, tra cadute e tentativi.

Attività a cura di Dudi [anni 3+]

Lettura ad alta voce e laboratorio pratico creativo con Claudia Mistretta.

Un viaggio alla ricerca di sé, tra cadute e tentativi.

Domenica 14 aprile ore 10.30 al Riso – Museo d’arte contemporanea

“Impara L’arte”. L’astrattismo raccontato ai più piccoli.

Attività a cura di CoopCulture [anni 5+]

I colori, i segni e le forme dell'astrattismo raccontati attraverso le opere dell’artista italiana Carla Accardi, e un’attività manuale creativa per la realizzazione di un’opera d’arte dai colori vivaci e dai segni “as -TRATTI”.

Sabato 20 aprile ore 10.30 al Museo di Zoologia Doderlein

“Gli abitanti del bosco del museo Doderlein”

Attività a cura di CoopCulture [anni 5+]

Visita didattica e attività manuale creativa dedicata alle specie animali osservate al museo di Zoologia. Una visita didattica al museo di zoologia e un’attività creativa manuale dedicata agli abitanti del bosco, con supporti in cartoncino, colori e materiali diversi.

Domenica 21 aprile ore 10.30 al Riso – Museo d’arte contemporanea

“Impara L’arte”. La LAND Art raccontata ai più piccoli.

Attività a cura di CoopCulture [anni 5+]

La Land Art raccontata ai più piccoli e un’attività manuale creativa per la realizzazione di un manufatto ispirandosi all’artista inglese Richard Long che, con le sue grandi opere, lascia traccia di sé nel paesaggio, nel pieno rispetto della natura.

Sabato 27 aprile ore 10.30 al Museo di Zoologia Doderlein

“I piccoli abitanti del prato al museo Doderlein”.

Attività a cura di CoopCulture [anni 5+]

Una visita didattica e attività manuale creativa con colori e materiali di riciclo, dedicata al mondo degli insetti.

Domenica 28 aprile ore 10.30 all’Orto Botanico

“Orto Capovolto in Bottiglia”. Un pomodoro può crescere al contrario?

Attività a cura di Orto Capovolto [anni 3+]

Laboratorio di orticultura creativa per la realizzazione di un orto in bottiglia.

Sabato 4 maggio ore 16.30 al Museo Salinas

"Storie a tuttotondo”.

Attività a cura di Dudi - libreria per bambin3 e ragazz3 [anni 3+]

Letture, giochi ed esplorazioni creative girando "in tondo" per il Museo.

Lettura ad alta voce e laboratorio pratico creativo con Stella Lo sardo.

Domenica 5 maggio ore 10.30 al Museo Salinas

(prima domenica del mese a ingresso gratuito)

“Come un Archeologo”

Attività a cura di CoopCulture [anni 5+]

Attività didattica all'interno del museo più antico della Sicilia, durante la quale bambini e bambine si cimenteranno nella simulazione di uno scavo archeologico, riscoprendo tanti reperti nascosti.

Sabato 11 maggio ore 10.30 al Museo di Zoologia Doderlein

“Gli abitanti del mare al museo Doderlein”.

Attività a cura di CoopCulture [anni 5+]

Una visita didattica al museo di Zoologia Doderlein e un’attività creativa con supporti in cartoncino, colori e diversi materiali di riciclo dedicata agli abitanti del mare mediterraneo.

Domenica 12 maggio ore 10.30 al Museo Salinas (festa della mamma)

“Mamma sei un mito!”

Attività a cura di CoopCulture [anni 5+]

In occasione della festa della mamma, una visita didattica dedicata a colei che da sempre si prende cura dei propri figli, che questi siano Dei o valorosi eroi! Alla fine della visita i bambini creeranno un piccolo regalo “archeologico” da donare alle loro mamme.

Sabato 18 maggio ore 16.30 all’Orto Botanico (Zagara di Primavera)

“Dipingiamo con la natura, piccoli OrtoArtisti all’opera”

Attività a cura di CoopCulture [anni 5+]

In occasione delle la mostra mercato “Zagara di primavera”, dedicata al giardinaggio e al florovivaismo specializzato, un laboratorio speciale di pittura con l'uso di materiali naturali come infusi, curcuma, thè e caffè.

Domenica 19 maggio ore 10.30 all’Orto Botanico (Zagara di Primavera)

“Caccia al tes’Orto”.

Attività a cura di CoopCulture [anni 5+]

In occasione delle la mostra mercato “Zagara di primavera”, dedicata al giardinaggio e al florovivaismo specializzato, un’ avvincente e divertente caccia al tesoro all'interno dell’Orto Botanico di Palermo.

Domenica 19 maggio ore 16:30 all’Orto Botanico (Zagara di Primavera)

“Be a bee” Speciale Giornata Mondiale delle Api ”

Attività a cura di Orto Capovolto [anni 3+]

In occasione delle la mostra mercato “Zagara di primavera”, dedicata al giardinaggio e al florovivaismo specializzato, un laboratorio pratico-creativo per la realizzazione di un bugshotel per api solitarie e altri insetti impollinatori.

Sabato 25 maggio ore 10.30 a Palazzo Bonocore

“Alla scoperta di una Palermo Felicissima”. La belle èpoque raccontata ai più piccoli.

Attività a cura di CoopCulture [anni 5+]

Un viaggio nella Palermo della bella èpoque dedicato alle famiglie e un laboratorio creativo ispirato allo stile liberty per piccoli fantasiosi artisti. Dopo una visita alla mostra interattiva e cross-mediale, i piccoli partecipanti si cimenteranno nella realizzazione di eleganti manufatti in perfetto stile liberty, utilizzando supporti in argilla naturale.

Domenica 26 maggio ore 10.30 al RISO – Museo d’arte contemporanea

“Impara L’arte”. L’Arte povera raccontata ai più piccoli.

Attività a cura di CoopCulture [anni 5+]

Un’attività manuale creativa per futuri artisti. Materiali umili come cartapesta, ferro, stracci, oggetti di riciclo, legna, terra, plastica, possono trasformarsi in materiali artistici e, perché no, anche antichi armadi possono diventare delle opere d’arte uniche, come l’installazione dell’artista greco Jannis Kounellis, che sarà da ispirazione per un laboratorio manuale creativo dove i piccoli partecipanti all’attività realizzeranno i loro piccoli manufatti artistici con materiali poveri e di riuso.

Biglietti delle singole attività 10 euro

Biglietto adulto accompagnatore 5 euro.

Fonte: CoopCulture

