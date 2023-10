Chiesa Santa Maria di Gesù

Palermo, alla Chiesa Santa Maria di Gesù distrutta dagli incendi arrivano 8 volontari del Servizio Civile Internazionale

Dal 17 al 24 ottobre si svolgerà un campo di Servizio Civile Internazionale presso la chiesa Santa Maria di Gesù distrutta dalle fiamme degli incendi di questa estate.

La Consulta per la Pace supporta il Servizio civile Internazionale ed il circolo Palermo Futura di Legambiente, nel promuovere un campo internazionale di volontariato.

A luglio la Sicilia è stata colpita da gravi incendi e Palermo è stata colpita al cuore (29 famiglie sfollate), con gravi danni alla chiesa francescana di Santa Maria di Gesù.

Dal 17 al 24 ottobre si svolgerà a Palermo un campo di volontariato internazionale che nasce da collaborazione della Consulta della Pace con il Servizio Civile Internazionale (SCI) , col Comune di Palermo (assessorato alla protezione civile), con i frati minori della Parrocchia Santa Maria di Gesù, con la Parrocchia S. Maria delle Grazie di Roccella, l’associazione Legambiente “Palermo Futura” e Corpo forestale regionale e vuole rappresentare una testimonianza di solidarietà dei volontari internazionali alla città siciliana.

8 volontari (i due fratelli giapponesi Kou e Ryo di 20 anni dagli Usa, Alex 21 anni dalla Finlandia, Iaroslavna 25 anni dalla Russia, Nebojsa 29 anni dalla Serbia, Alena 30 anni dalla Repubblica Ceca, Adam 35 anni dall'Ungheria, Rachel 63 anni dalla Francia), insieme al coordinatore siciliano Rosario da Mirabella Imbaccari, opereranno presso la chiesa di Santa Maria di Gesù distrutta dalle fiamme degli incendi di questa estate, per la salvaguardia e la prevenzione della natura con interventi in alcuni vivai gestiti dalla forestale nella provincia di Palermo (preparazione concimi, vasi, piantare bulbi, travaso delle piante sul terreno in terreni ad un'altezza di circa 600 metri) e saranno coinvolti nella scoperta e conoscenza della realtà culturale e sociale di Palermo grazie alla collaborazione del gruppo giovanile della parrocchia francescana.

Il Servizio Civile Internazionale promuove da oltre 80 anni campi di volontariato e attività di sensibilizzazione sui temi della pace, del disarmo, dell’obiezione di coscienza, della tutela dell’ambiente, della solidarietà internazionale e dell’inclusione sociale.

I campi di volontariato sono una delle attività principale dello SCI. E’ un’esperienza breve che nasce da un partner locale che ritiene che l’arrivo di volontari internazionali possa accrescere il significato del suo lavoro quotidiano attraverso lo scambio. I progetti proposti sono organizzati in risposta ad esigenze locali, offrono l’opportunità ai volontari di conoscere la realtà con cui vengono a contatto e danno una dimensione più globale attraverso l’aspetto interculturale e il confronto su tematiche mondiali.

