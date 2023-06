film sotto le stelle

Palermo, all'Arena di Sanlorenzo Mercato il film sotto le stelle ''Up''

Nuovo appuntamento con Arena Sanlorenzo, per godere il film sotto le stelle del Mercato, comodamente sulle sdraio di tela, tra le erbe aromatiche e le varie bontà delle Botteghe.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/06/2023 - 00:05:00 Letto 756 volte

Lunedì 26 giugno, dalle ore 21.00 – RASSEGNA “I 4 ELEMENTI - ARIA”: “UP”.

Nuovo appuntamento con Arena Sanlorenzo, per godere il film sotto le stelle del Mercato, comodamente sulle sdraio di tela, tra le erbe aromatiche e le varie bontà delle Botteghe.

A partire dalle ore 21 in proiezione "Up", film d'animazione Disney vincitore di due premi Oscar per miglior film d'animazione e migliore colonna sonora. Un anziano venditore di palloncini affronta il viaggio in Sud America, da sempre sognato, in compagnia di un piccolo boyscout, tra creature e furfanti di ogni tipo.

Prenotazione sdraio sul sito sanlorenzomercato.it con prima consumazione obbligatoria di €5 a persona (popcorn, frutta o bibita)

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!