Palermo: concerto alla chiesa della Gancia del Trio Classicu Sicilianu, musiche di Scorsone

Un percorso storico-artistico che ha l'ambizione di mettere in risalto l'originalitÓ della cultura classica musicale siciliana e la nobiltÓ d'animo come virt¨ di un intero popolo.

Un viaggio misterico nelle musiche e lirico di Antonino Scorsone: lo propone il Trio Classicu Sicilianu che si esibirà domani (mercoledì 4 gennaio) alle 19 nella chiesa di Santa Maria degli Angeli, la bellissima Gancia, per il terzultimo appuntamento di Natale a Palermo la rassegna di concerti gratuiti che i club service offrono alla città. Il recital si intitola “Puisia e pazzia” e racchiude alcuni brani del clarinettista, compositore e direttore d’orchestra Antonino Scorsone che compone il trio con il giovane soprano Federica Neglia e il pianista Francesco Geraci. Un percorso storico-artistico che ha l’ambizione di mettere in risalto l’originalità della cultura classica musicale siciliana e la nobiltà d’animo come virtù di un intero popolo. Ingresso libero.

Antonino Scorsone (Caccamo, 1970) si è diplomato in clarinetto e ha continuato gli studi laureandosi in Composizione e Direzione d’orchestra al Conservatorio di Palermo. Si è esibito in numerose manifestazioni, ha formato e diretto vari gruppi da camera ed ha al suo attivo composizioni che spaziano dal classico al moderno. Ha approfondito espressioni, strutture e linguaggi del repertorio tradizionale popolare siciliano, completando registrazioni ed incisioni di CD audio e realizzando progetti di musiche originali per gruppi e solisti di fama internazionale.

Federica Neglia. Diplomata in canto lirico e musica vocale da camera al Conservatorio di Palermo, spazia dall’opera alla musica leggera. Fa parte della compagnia del Teatro Al Massimo di Palermo. Si è esibita, come soprano solista e voce solista, in diverse occasioni duettando con Roy Paci, Matteo Bocelli e Franck D'Ambrosio. Ha vinto diversi concorsi nazionali, fra i quali il Primo Premio "U. Giordano" di Foggia. È la voce solista negli album di Ruggero Mascellino “L'Attesa” e “Bellandare” di Aida SattaFlores. È reduce da un concerto al Senato, accompagnata dalla Women Orchestra.

Francesco Geraci, pianista appena ventitreenne, ha cominciato i suoi studi musicali a 9 anni con Maria Pia Panzeca. Nel 2021 si è diplomato al Conservatorio di Palermo sotto la guida di Gennaro Pesce, con il quale attualmente prosegue gli studi al biennio accademico di II livello. Ha partecipato al progetto "La fucina dell'arte" di Marzia Manno dal 2012 al 2015, prendendo parte a vari concerti sia come solista che in formazione cameristica. Come solista, ha tenuto per A.gi.mus. a Roma un recital presso il Museo nazionale degli Strumenti musicali. Ha vinto i concorsi nazionali "Placido Mandanici" (2015) di Barcellona Pozzo di Gotto, "MusicalMuseo” (2015) di Caltanissetta, "Benedetto Albanese" (2015) di Caccamo. Si è perfezionato a Roma con Giuseppe La Licata.

