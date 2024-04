concerti

Palermo, concerto della liutista Evangelina Mascardi all'Oratorio di Santa Cita

La stagione dell'Associazione MusicaMente prosegue con la liutista Evangelina Mascardi, il 21 aprile all'Oratorio di Santa Cita.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 19/04/2024 - 10:24:21 Letto 818 volte

La stagione concertistica dell’associazione MusicaMente prosegue il 21 aprile, alle 19, sempre all’Oratorio di Santa Cita, con il concerto della liutista Evangelina Mascardi dal titolo “ Recital Bach e Weiss”. La Mascardi con questo concerto scrive una nuova importante pagina interpretativa della musica di J.S. Bach, frutto di maturità artistica, ripensamento critico e ricerca strumentale originale. Il suo disco sull’opera omnia per liuto di J.S. Bach, pubblicato dalla casa discografica Arcana, ha avuto un grande successo internazionale ed il video ha avuto più di 8 milioni di visualizzazioni. Nonostante più di cento anni di studio, le sette composizioni di Johann Sebastian Bach, generalmente chiamate opere per liuto, non sembrano voler svelare pienamente il segreto della loro creazione, il loro reale scopo strumentale e la concezione decisamente astratta dello strumento. Il mistero non allontanò gli esecutori da queste composizioni, che Bach non raccolse in un unico ciclo come nel caso delle opere per violino e violoncello solo, e forse le rese ancora più stimolanti.

Nei primi tre decenni del Settecento il liuto era ancora uno strumento molto amato e diffuso nelle principali corti europee. Che Weiss fosse lo strumentista più generosamente pagato alla Hofkapelle di Dresda, centro ambito da quasi tutti i musicisti dell'epoca, ci fa capire quanta stima godesse tra i suoi contemporanei. Della raffinatezza e della maestria strumentale che lo hanno reso celebre troviamo testimonianza nella sua vasta opera, nella quale le inesauribili e multiformi risorse del liuto vengono incessantemente esaltate dalla maestria strumentale del compositore.

Evangelina Mascardi è considerata una tra i migliori liutisti attivi nel panorama concertistico internazionale. Nata a Buenos Aires nel 1977 si è diplomata in chitarra classica e ha cominciato giovanissima la sua attività concertistica. Nel 1997 si è trasferita in Europa per studiare liuto presso la Schola Cantorum Basiliensis (Svizzera) dove ha ottenuto nel 2001 il “Solisten Diplom” sotto la guida di Hopkinson Smith.

Per oltre un decennio ha suonato come continuista, diretta, tra gli altri, da Jordi Savall (Hespèrion XXI), Marc Minkowsky (Les Musiciens du Louvre), Andrea Marcon (Venice Baroque Orchestra), Giovanni Antonini (Giardino Armonico), Chiara Banchini (415) e Simon Rattle (Berliner Philarmoniker), con i quali ha registrato oltre 30 CD. Attualmente ha circoscritto la sua collaborazione all’Ensemble Zefiro (Alfredo Bernardini) e Monteverdi Choir (Sir John Elliot Gardiner) per concentrarsi principalmente sul repertorio solistico.

Sempre accolta da critiche positive, si è esibita da solista in importanti festival europei di musica antica (Fringe - Barcellona, Resonanzen - Vienna, Luth et Theorbe - Genêve, Early Music Festival - London, Festival di Musica Antigua - Daroca, Forum Musicum – Breslau), e chitarristici (Madrid, Treviso, Santander, Castell’Arquato, Pordenone). Ha dedicato quattro incisioni solistiche a musiche di Johann Sebastian Bach, Sylvius Leopold Weiss, Bellerofonte Castaldi e Laurent de Saint-Luc per la ORF-Alte Musik (2005-2011), Arcana (2011) e Musique en Wallonie (2018). Evangelina Mascardi insegna Liuto presso l'ISSM ”Conservatorio A. Vivaldi" di Alessandria.

Dal 2020 è membro del Comitato scientifico del "Convegno internazionale di chitarra" (Milano) e dal 2021 del Consiglio direttivo della Società italiana del liuto.

Programma del concerto

Sylvius Leopold Weiss (1686 - 1750)

Suite G-Dur

Prélude, Allemande, Courante, Bourrée, Sarabande, Menuett, Gigue

Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)

Sonata I per violino solo senza basso BWV 1001

Adagio, Fuga, Siciliana, Presto

Sylvius Leopold Weiss (1686 - 1750)

Fantasia in C-Dur

Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)

Partita C-Moll BWV 997

Prelude, Sarabande, Gigue

Sylvius Leopold Weiss (1686 - 1750)

Tombeau sur la Mort de Mr Comte de Logy arrivée en 1721

Per informazioni: assmusicamente@gmail.com oppure allo +39 3396247372.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!