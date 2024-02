i Cunti

Palermo, Giuseppe Provinzano cunta li Cunti di Giuseppe Pitrè a Palazzo Bonocore

Giuseppe Pitrè, molto più di un etnologo, seppe raccontare usi e costumi della Palermo di una volta, anche attraverso cunti, storielle, filastrocche, abitudini di quartiere.

Fascinazione Pitrè: sono molti a soffrirne, praticamente chiunque si faccia prender per mano dalla narrazione, dalle fiabe, da quel mondo fantastico che procede con regole sue. Giuseppe Pitrè, molto più di un etnologo, seppe raccontare usi e costumi della Palermo di una volta, anche attraverso cunti, storielle, filastrocche, abitudini di quartiere.

Dopo il doppio sold out dello scorso weekend con “Misericordia” di Emma Dante, il prossimo appuntamento di UN//plugged a Palazzo Bonocore è fissato per giovedì prossimo (22 febbraio), alle 19: Giuseppe Provinzano e Petra Trombini dal 2020 portano avanti una ricerca trasversale attorno all’opera di Giuseppe Pitrè; per questa performance multidisciplinare affronteranno storie e novelle, cunti e canti, giochi di strada e danze, ricette e segni non verbali. SI CUNTA e SI RICUNTA, quindi, morceaux e alcuni cunti inediti che Provinzano cucirà sul live painting digitale di Petra Trombini. Ingresso: 5 euro.

La rassegna UN//plugged che CoopCulture ha costruito con Genìa, continuerà giovedì 29 febbraio con Simona Sciarabba: ne Le Voci di Antigone, l’attrice riscrive la tragedia di Sofocle interagendo con i testi che Anouilh, Brecht e Valeria Parrella hanno dedicato alla ribelle classica che combatte la legge degli uomini in nome della “pietas” morale. Il 6 marzo toccherà a 5 discorsiXdistruggereMe di Margherita Ortolani e il 16 marzo si chiude con Tea Bruno e il suo “Sipario”, gioco da tavolo d’improvvisazione teatrale.

Palazzo Bonocore ospita Palermo Felicissima, la prima mostra interattiva ideata e curata da Odd Agency, dedicata alla città tra fine Ottocento e inizio Novecento. Tra tecnologie avanzate e installazioni immersive, il visitatore interagisce con un grande archivio di informazioni, per scoprire luoghi, persone, eventi, architetture organizzate in un racconto coordinato: le mostre, i libri, gli arredi, i documenti, le strutture architettoniche, i luoghi, tanti capitoli alla ricerca di un’unica direttrice narrativa. Visioni, installazioni, postazioni, light books, proiezioni, realtà virtuale e intelligenza artificiale, seguendo una precisa timeline storica che mette in rapporto Palermo con il resto d’Europa.

