Palermo, ''Grattarsi forte l'ombelico'' la mostra di Rossella Poidomani a cura di Ilaria Cascino

Lo spazio, vissuto mediante la dissimulazione del proprio corpo, fagocita Rossella Poidomani nell'istante in cui tenta di autodefinirsi malgrado la consapevolezza di non trovarsi.

Giunti alla conclusione di questo anno trascorso insieme, )( apre il cancello verde per l’ultima mostra del 2023 il 9 Dicembre alle ore 11.00, in occasione dell’opening di "Grattarsi forte l’ombelico", mostra personale di Rossella Poidomani a cura di Ilaria Cascino.

L’interiorizzazione di tale conflitto induce l’artista a grattarsi forte l’ombelico, a lacerare quella cicatrice non rimarginata che è stata luogo di costruzione identitaria: l’accanimento su una delle zone meno stratificate e più deboli dell’addome si fa rito di conciliazione tra materia e vulnerabilità. Come estrema conseguenza del logoramento, il dolore rileva l’esistenza, e l’interferenza degli altri corpi la rende tangibile: la sensibilità, costantemente contratta, rimarca la cruda documentazione, mentre il contatto con la pelle riflette la relazione che l’artista definisce con la propria fisicità.

Gli apparati architettonici del paesaggio si intersecano in strati biologici destinati a tradursi in forme antropiche e a enunciare un autoritratto fino ad ora incomunicabile, cosicché la sedimentazione e l’adattamento all’ambiente convergano nella prassi nella conservazione per resistere a ogni dimensione temporale

La mostra sarà visitabile su appuntamento dalle 11.00 alle 16.00 fino al 9 Gennaio 2024.

