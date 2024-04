concerti

Palermo, il pianista Gabriele Carcano agli Amici della Musica

Il pianista Gabriele Carcano salirÓ sul palcoscenico del Politeama Garibaldi proponendo un programma che si articolerÓ fra le musiche di Edvard Grieg, Johannes Brahms e Robert Schumann.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/04/2024 - 11:01:49 Letto 797 volte

Arriva al suo decimo ed ultimo concerto la Stagione concertistica 2023/2024 del Turno pomeridiano dell’Associazione Siciliana Amici della Musica: ospite lunedì 8 aprile alle ore 17.45 sarà il pianista Gabriele Carcano che salirà sul palcoscenico del Politeama Garibaldi proponendo un programma che si articolerà fra le musiche di Edvard Grieg, Johannes Brahms e Robert Schumann.

Carcano, artista Steinway, è tra i pianisti italiani più affermati della sua generazione, vincitore di numerosi premi, ha una carriera internazionale che spazia dal recital ai concerti con orchestra e alla musica da camera. Torinese, inizia lo studio del pianoforte a sette anni, diplomandosi dieci anni dopo presso il Conservatorio della sua città e perfezionandosi con Andrea Lucchesini. Dopo la vittoria nel 2004 del Premio Casella al Concorso “Premio Venezia”, debutta al Teatro La Fenice e al Regio di Torino. Nel gennaio 2010 è proclamato vincitore del Borletti Buitoni Trust Fellowship, riconoscimento prestigioso che lo inserisce tra i migliori giovani talenti della scena musicale internazionale, ottenendo un immediato invito da parte dalla celebre pianista Mitsuko Uchida al festival di Marlboro partecipando sia a quattro edizioni che alle tournée, aggiungendo così al suo già lungo elenco di sale da concerto, anche quelle di New York, Boston, Philadelphia, Washington DC, Toronto e Montreal. Il suo primo album, interamente dedicato a lavori giovanili di Brahms, è apparso nell’estate 2016 per l’etichetta Oehms Classics, seguito da altri due nel 2018 per Rubicon Classics: da solista con musiche di Schumann e in duo con Stephen Waarts.

Il concerto si aprirà con una selezione di brani per pianoforte del norvegese Grieg, scelti fra raccolte come la celebre Pezzi lirici – dalla quale sarà eseguita l’iconica “Arietta” – , quindi “Resignation” e “Folk Song” dall’antologia Steminger op. 73 e, infine, “Lullaby” op. 41 e “Solveig’s Song”. Anch’esse basate su una tradizione popolare, ma questa volta scozzese, sono le Quattro ballate per pianoforte op. 10 di Johannes Brahms, che si ispirano alla ballata in lingua inglese “Edward” e composte nel 1853 quando, un ancora giovane Brahms, si recò a Düsseldorf per conoscere i coniugi Schumann. Proprio di Robert Schumann è l’ultimo dei brani in programma: il Concerto senza orchestra, una sonata per pianoforte originariamente composta nel 1835 e poi, poco prima di precipitare nel baratro della follia, ripresa da Schumann nel 1853, l’anno dell’incontro con Brahms. Questa seconda versione sarà eseguita in pubblico solo nel 1862 e sarà proprio Brahms a presentarla al pubblico di Vienna.

Biglietti: 10€ gradinata, 20€ poltrona.

Fonte: Amici della Musica

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!