musica

''Palermo incontra il Portogallo'', il concerto di Alenfado al Teatro Agricantus

Un viaggio lungo il Portogallo e la Sicilia, attraverso brani musicali e letture, mettendo in risalto le somiglianze e le assonanze tra la cultura portoghese e quella siciliana.

06/12/2023

In collaborazione con il Consolato del Portogallo a Palermo, e col patrocinio dell’Ambasciata del Portogallo a Roma e del Instituto Camões di Cultura Portoghese, gli Alenfado presentano un viaggio lungo il Portogallo e la Sicilia, attraverso brani musicali e letture, mettendo in risalto le somiglianze e le assonanze tra la cultura portoghese e quella siciliana, sia nelle espressioni musicali, sia nelle tematiche comuni, quali la nostalgia, il fatalismo, il viaggio, la separazione, la rassegnazione e la speranza. Gli Alenfado eseguiranno brani di fado tradizionale e moderno, e canzoni popolari portoghesi e siciliane. Un attento equilibrio tra tradizione e sperimentazione, sottolineato dal suono unico e vibrante della chitarra portoghese.

Biglietti - Intero: ingresso singolo € 10,00 - Ridotto: due ingressi € 15,00 - Info 091309636

Il gruppo Alenfado, composto da sei musicisti palermitani, si è formato nel 2015 con l’intento di diffondere la conoscenza del fado, la tipica canzone popolare portoghese. Ha svolto un'intensa attività esibendosi in numerose stagioni concertistiche, rassegne e festival musicali. Nel 2022, in particolare, il gruppo ha partecipato al II Festival Internazionale do fado “do mar e dos portos” di Senigallia. Nel 2020 è uscito il primo CD del gruppo Alenfado, intitolato Passeando.

ALENFADO

Francesca Ciaccio: voce

Toni Randazzo: chitarra portoghese, chitarra acustica e arrangiamenti

Roberto Buscetta: chitarra classica, cori

Fabio Barocchiere: basso acustico

Angela Mirabile: cajón, djembe, darbuka, glockenspiel, cori

Mariangela Lampasona: violino

Con la partecipazione di Paula Ramoa de Amorim e Roberto Crinò alle letture.

