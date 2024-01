Natale a Palermo

Palermo, le canzoni natalizie a cappella dei SeiOttavi: il concerto gratuito a Casa Professa

Le canzoni natalizie e le musiche più amate interpretate dalle sette voci a cappella dei SeiOttavi nella chiesa monumentale di Casa Professa.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/01/2024 - 11:13:57 Letto 791 volte

Uno degli appuntamenti più attesi dell’intero cartellone di Natale a Palermo: le canzoni natalizie e le musiche più amate interpretate dalle sette voci a cappella dei SeiOttavi, domani sera (3 gennaio) alle 19 nella chiesa monumentale di Casa Professa.

Germana Di Cara (soprano), Alice Sparti (mezzosoprano), Giulia Fassari (contralto), Ignazio Catanzaro e Ernesto Marciante (tenori), Vincenzo Gannuscio (baritono) e Massimo Sigillò Massara, hanno fatto del contemporary a cappella il loro modo di esprimersi: sono ormai un must nel loro campo, richiesti ovunque per questa loro forma interpretativa per nulla comune. Ogni esecuzione è caratterizzata, oltre che dalla polifonia, dalla riproduzione, con le soli voci, di effetti strumentali, sonori, onomatopeici e di mouth-drumming e beat-box. Sin dalla loro prima fondazione nel 2005 i SeiOttavi si sono imposti all’attenzione del pubblico per l’originalità del repertorio e dell’esecuzione ricevendo ampi consensi in tutti i loro spettacoli. Il concerto sarà una sorpresa, tra canzoni di Natale tra le più celebri, incursioni classiche, colonne sonore, ma anche Franco Battiato e Led Zeppelin.

Giovedì (4 gennaio) alle 19 nella chiesa di San Giuseppe dei Teatini sarà invece la volta dell’Albisiphon Ensemble, composto dal soprano Carmen Maggiore, e da Mario Scirè (chitarra), Giuseppe Balbi (clarinetto); i flautisti Salvatore Buetto, Fabio Faia, Luca Roccaro e Salvatore Saladino, e Guido Maduli alla chitarra elettrica. Musiche di Mozart, Bellini, Vivaldi, Puccini, Ortolano, Debole, Baermann, Maduli e De Angelis.

Inizia con questi concerti la seconda tranche di Natale a Palermo, la rassegna di concerti gratuiti nelle chiese promossa dal Rotary Club Palermo Est e organizzata dai Club Service della città, quindi Rotary, Lions, Inner Wheel, Soroptimist, con Zonta, Volo, Ande, Fidapa, Zyz, FAMP, ex Allievi del Gonzaga, Ordine Dinastici di Casa Savoia e il Conservatorio Scarlatti ed altre associazioni cittadine, con il sostegno dell’Assessorato comunale alla Cultura su indicazione diretta dell’assessore Giampiero Cannella, e il contributo della Settimana delle Culture, di Fanaleartearchitettura, Spazio Cultura, di I.D.E.A. Hub e il sostegno dell’Accademia Musicale Siciliana. L’ingresso è sempre libero.

CONCERTO DEI SEIOTTAVI

Silent Night - brano tradizionale God Bless me - brano tradizionale Aria sulla quarta corda - J. S. Bach Heaven - Led Zeppelin/Randazzo Pastime with good company - Enrico VIII Jingle Bells – brano tradizionale Nightingale song in Berkeley square - M. Sherwin Santa Claus is coming to town - H. Gillespie Carol Medley - Autori vari Cinematic Medley - Autori vari Amarcord - N. Rota Love theme for Nata - E. Morricone La vita è bella – N. Piovani Mary Poppins medley – Shermann Can you hear me - J. Chilcott Canteremo una canzone - Trio primavera Ombra della Luce - F. Battiato La voce del padrone - F. Battiato Palladio - K- Jenkins Vucciria – M. Sigillò Massara

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!