Palermo, prosegue la rassegna ''Sicilia di scena'' al Teatro Biondo con lo spettacolo ''L'arte della resistenza''

L'arte della resistenza di Claudio Zappalą al Teatro Biondo per ''Sicilia di scena'': i giovani attori della Compagnia ''Barbe ą Papa'' raccontano il disagio, le speranze e l'impegno della loro generazione.

Pubblicata il: 10/01/2024

La rassegna Sicilia di scena prosegue, giovedì 11 gennaio alle ore 21 nella Sala Strehler del Teatro Biondo (e non al Nuovo Montevergini, come precedentemente annunciato), con lo spettacolo L’arte della resistenza, testo e regia di Claudio Zappalà con Chiara Buzzone, Federica D’Amore, Totò Galati, Roberta Giordano. Lo spettacolo è prodotto dalla Compagnia Barbe à Papa Teatro insieme a CTM - Centro Teatrale Meridionale.

Repliche fino a domenica 14.

Tre giovani attrici e un attore si preparano a mettere in scena il loro ultimo spettacolo, e nel farlo si interrogano sulla loro condizione di artisti, di lavoratori e lavoratrici, ma anche di uomini e donne che vivono un presente difficile.

È la compagnia Barbe à Papa Teatro, che mette in scena se stessa. L’indagine parte da una domanda che genera tutte le successive: “Si può fare teatro quando si è depressi?”.

La reazione, più che la risposta, a questa domanda, è uno spettacolo che racconta il disagio di una generazione, provata dalla crisi economica, sociale, politica e culturale. Tuttavia, nel raccontarsi col cuore in mano, denunciando il disincanto, le frustrazioni, la rabbia, i giovani attori trasformano la tristezza in gioia e vitalismo, dimostrando che è ancora possibile fare teatro. Ma per far questo hanno bisogno di chiamare in causa il pubblico, in una partecipazione attiva e responsabile, che va oltre la mera fruizione dello spettacolo.

