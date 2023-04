Expo Comics & Games

Palermo, torna l'Expo Comics & Games: la Fiera del fumetto, videogiochi e cosplay

La Fiera del fumetto a Palermo al PalaGiotto dall'11 al 14 maggio.

Dopo il grande successo della prima edizione, ritorna la Fiera dedicata al mondo del fumetto, al videogioco e al cosplay presso il PalaGiotto di Palermo, dall’11 al 14 Maggio 2023.

La comunicazione dell’inagibilità della Fiera del Mediterraneo non ha scoraggiato MediExpo, società promotrice e organizzatrice dell’evento, che ha prontamente spostato la manifestazione presso il Centro Fieristico PalaGiotto (piazzale Giotto, ingresso piazza Chinnici).

La Fiera, unica nel suo genere, si conferma essere un punto di riferimento per i tanti appassionati e per gli espositori provenienti da tutta Italia. Saranno quattro giorni di puro divertimento: un appuntamento irrinunciabile per tutti gli amanti del mondo nerd che potranno incontrare fumettisti, ospiti illustri, doppiatori, espositori e persino attori.

A grande richiesta, la manifestazione cresce aprendosi anche al mondo del cinema: ospite della manifestazione l’attore Artem noto per aver interpretato Pino nella serie Tv prima su Netflix "Mare Fuori", Oreste in "Nostalgia" e Tyson ne "La Paranza dei Bambini”.

La fiera promossa da MediExpo, leader nel settore fieristico con oltre trent'anni di esperienza nell'organizzazione di fiere campionarie e tematiche in tutta Italia, è organizzata in collaborazione con MultiPlayer Club Palermo, la Scuola Del Fumetto di Palermo, sotto la direzione artistica di Aura Nuccio e il coordinamento del direttore generale Vincenzo Marchese.

Giochi, spettacoli, giostre e attività no-stop: le novità dell’anno saranno, oltre a nuovi ospiti provenienti anche dal mondo del cinema, anche delle aree tematiche allestite per l'occasione dove appassionati e cosplayers potranno farsi scattare bellissime fotografie.

Presente anche la Scuola del fumetto di Palermo con attività per fumettisti emergenti alla presenza di illustratori internazionali.

Sul palco si alterneranno numerosi artisti: il doppiatore Gianluca Iacono, il cantante delle sigle dei cartoni Giorgio Vanni, le cover Band Kartoona, Insalata di Pollon, il cantante Matteo Leonetti e non solo. Confermata la presenza degli ospiti internazionali, cosplayer e performer: Leon Chiro ed Elizabeth Rage, protagonisti di numerosi workshop e interviste.

Sarà a breve pubblicato il programma dei tornei ludici, giochi a carte e di ruolo, attività a tema, oltre a tutti i dettagli su concerti, spettacoli, esibizioni e gare.

La Fiera sarà aperta dalle ore 10.00 alle 23:00

Costo biglietto valido una giornata 12 euro

Costo biglietto valido due giornate 20 euro

Costo biglietto valido 4 giornate 40 euro

