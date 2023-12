visite guidate

Palermo, visite guidate e aperture serali nei prossimi due weekend: Palazzo Bonocore prolunga l'apertura fino alle 22

La mostra Palermo Felicissima impone una visita approfondita, di appassionati come di semplici curiosi che vogliano scoprire aspetti inediti o comunque legare le diverse facce della Palermo a cavallo tra Ottocento e Novecento.

14/12/2023

Apertura serale e visite guidate in notturna alla mostra cross-mediale interattiva Palermo Felicissima. Il nuovo hub culturale della città si propone già come luogo di scambio e di dialogo, di progettazione e di incontro. L’afflusso di visitatori a Palazzo Bonocore, a una settimana dall’apertura, è continuo; la mostra Palermo Felicissima impone una visita approfondita, di appassionati come di semplici curiosi che vogliano scoprire aspetti inediti o comunque legare le diverse facce della Palermo a cavallo tra Ottocento e Novecento. Ed ecco quindi la decisione di aggiungere aperture serali, fino alle 22 venerdì e sabato nei prossimi due weekend (15 e 16, 22 e 23 dicembre) con la possibilità di scoprire la mostra partecipando ad una visita guidata gratuita (alle 19 e alle 21) fino ad esaurimento dei 25 posti disponibili. Possibile anche degustare un bicchiere di vino, magari osservando piazza della Vergogna e la fontana Pretoria da una prospettiva inusuale.

Palazzo Bonocore, nuovo progetto di rigenerazione culturale di CoopCulture è un luogo interattivo e in continuo mutamento,dove la memoria si rinnova e si rende presente, in cui ciascuno potrà scegliere il proprio percorso. Approfondite ricerche d’archivio sono state alla base della costruzione di Palermo Felicissima, la prima mostra interattiva ideata e curata da Odd Agency che unisce tecnologie avanzate e installazioni immersive per permettere al visitatore di interagire con un grande archivio di informazioni, per scoprire luoghi, persone, eventi, architetture organizzate in un racconto coordinato: le mostre, i libri, gli arredi, i documenti, le strutture architettoniche, i luoghi, tanti capitoli alla ricerca di un’unica direttrice narrativa.Visioni, installazioni, postazioni, light books, proiezioni, realtà virtuale e intelligenza artificiale, seguendo una precisa timeline storica che mette in rapporto Palermo con il resto d’Europa.

