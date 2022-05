Panormus 2022

''Panormus. La scuola adotta la città'': dal 13 al 15 maggio tre giorni di attività in riva al mare

Panormus 2022, gli eventi in calendario dal 13 al 15 maggio.

Venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 maggio la Cala e le spiagge di Romagnolo e dell’Arenella saranno i punti di ritrovo per circa quaranta asili nido e scuole di ogni ordine e grado che hanno aderito alla XXVI edizione di “Panormus”. Saranno tre giorni di festa e pedagogia urbana dedicati al tema del mare e della musica (“Vivere la città al ritmo del suo mare”).

Venerdì 13, dalle 15.30 alle 18.30, l’appuntamento è sulla spiaggia della borgata marinara Arenella e presso la vicina sede della Tecnonaval Team Canoa, che ospiterà le attività dell’Educandato Maria Adelaide.



Sabato 14 e domenica 15, invece, le attività cominceranno alle 9.00 e termineranno alle 13.00.

Per Romagnolo il tratto di spiaggia coinvolto è quello che va dall’incrocio con via Amedeo D’Aosta (poco dopo l’ospedale Buccheri La Ferla) fino al civico 407 di via Messina Marine.

La Cala sarà interamente coinvolta: nidi e scuole animeranno gli spazi che vanno dal Nautoscopio fino all’installazione artistica “L’Ape Bianca”.



Infine, è già in calendario un altro evento: mercoledì 18 maggio al Teatro Massimo, infatti, i ragazzi degli istituti a indirizzo musicale della città animeranno una mattinata di musica, suonando e cantando sulla scalinata di Piazza Verdi e in alcune sale interne del Teatro.

