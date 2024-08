osservazione astronomica

Parco archeologico di Monte Iato, ritornano le attesissime osservazioni notturne

Osservare le stelle e scoprire il parco archeologico di Monte Iato: Giovedì 8 agosto.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/08/2024 - 12:04:00 Letto 847 volte

Scoprire le stelle e i pianeti, osservare la luna che con potenti telescopi, sembrerà veramente vicina. Ritornano le attesissime osservazioni notturne a Monte Iato: sfruttando la posizione di un sito che è libero da “inquinamenti luminosi”, si potrà apprezzare il cielo in tutta la sua bellezza. Sarà una serata dedicata all’archeoastronomia quella in programma giovedì prossimo, (8 agosto) alle 20.45, alle 21.30 e alle 22.15, al Parco archeologico di Monte Iato, curata da CoopCulture, in collaborazione con il Planetario di Palermo.

L’esperienza comincerà con una visita didattica all'antiquarium Case d'Alia, che ospita interessanti reperti dell’area archeologica, un'occasione unica per conoscere il vissuto rurale e urbano della zona, abitata fin dai tempi più antichi. Quindi ci si affiderà agli esperti del Planetario che, con il supporto di telescopi e attrezzature specializzate, guideranno in una emozionante osservazione astronomica diretta della luna, dei pianeti e delle costellazioni. Si chiuderà con un calice di vino delle cantine del territorio.

Biglietto 10 euro, ridotto 5 euro per i ragazzi under 15.

Fonte: CoopCulture

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!