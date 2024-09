Un Borgo di Libri

Partinico, al via la terza edizione ''Un Borgo di Libri''

Alla manifestazione che si sviluppa attraverso letture, riflessioni, momenti musicali, saranno presenti diversi editori siciliani che proporranno le loro ultime novitÓ editoriali.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/09/2024 - 12:14:26 Letto 914 volte

Al via la terza edizione della rassegna “Un Borgo di libri” datata 2024. L’iniziativa, organizzata da BCsicilia Sezione Sebastiano Tusa di Partinico, in collaborazione con Fidapa, Legambiente e Lions Club e con il patrocinio del Centro per il libro e la lettura, l’Assessorato regionale Beni Culturali e Identità siciliana e il Comune di Partinico, si terrà nel suggestivo Borgo Parrini il 7 e 8 Settembre 2024. Alla manifestazione che si sviluppa attraverso letture, riflessioni, momenti musicali, saranno presenti diversi editori siciliani che proporranno le loro ultime novità editoriali.

Si inizia sabato 7 alle ore 17,30 con i saluti di Teresa Chimenti, Presidente BCsicilia di Partinico, di Alfonso lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia, di Pietro Rao, Sindaco di Partinico, di Erasmo Briganò, Presidente del Consiglio Comunale, di Tea Speciale, Assessore comunale alla cultura e dei Presidenti delle Associazioni Fidapa, Legambiente, Lions Club. Coordina Chiara Gibilaro. Alle ore 18,15 è prevista la presentazione del primo libro “La Battaglia di Drepana - La Battaglia delle Egadi” di Francesco Torre, Edizioni Quick. Parlerà del volume Alfonso Lo Cascio. Alle ore 18,45 è prevista la presentazione del libro “In Sicilia si dice così” di Piero libro, Nuova Ipsa edizioni, curata da Daniela Martino e di Isidoro Farina e le letture di Lia Corrao, a seguire si parlerà di “Santa Rosalia: Fede, dubbi, riti, leggende” di Sara Favarò, Il pozzo di Giacobbe editore.

Il giorno successivo, domenica 8, coordinata da Loretta Biundo, alle ore 17,30 si inizia con il libro “La tartaruga Carletta e la polpessa lucy” di Sara Favarò e Angela Barbiera, Edizioni Valtrend. Presenta il volume M. Teresa Noto, Presidente Legambiente Partinico, A seguire lo spettacolo con Mimmo Stroppiana e i suoi allievi del teatro Homecoming. Alle ore 18,30 si riprende con la discussione sul libro “Oggetti in terapia, chi possiede chi” di Giovanna Fileccia, Edizioni Arca di Noè. Presentazione a cura di Tiziana Campisi. Alle ore 19,00 invece si discute del libro di Nadia Nicolosi “Per dire addio ho dovuto scriverlo”, Edizioni Don Lorenzo Milani. Presenta il volume Anna Laurà, Presidente BCsicilia Campofelice di Roccella. A chiudere la giornata “L’ingorgo del tempo di Nimz” di Ignazio Mario Nardone, Edizioni Arca di Noè, ne parlerà Mimma Raspanti.

Fonte: BCsicilia

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!