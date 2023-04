visite guidate

Pasqua e Pasquetta al Museo Salinas e all'Orto Botanico all'insegna delle visite guidate e dei laboratori per bambini

Al Museo Salinas e all'Orto Botanico: tutte le storie portano al museo. Visite guidate anche al chiostro di Monreale e a Palazzo Steri.

Al Museo Salinas (9 e 10 aprile alle 11 e alle 12) “Il Salinas in Grecia e il Museo dell’Acropoli a Palermo”, un percorso di visita incentrato sull'interculturalità legata da sempre al mar Mediterraneo. Al piano terra del museo dove sarà possibile ammirare manufatti e reperti che vanno dal VI al V secolo a.C. provenienti dalla Sicilia e da altre aree del mediterraneo. I visitatori si soffermeranno sulla statua proveniente dal Museo dell’Acropoli di Atene, testimone del primo grande esperimento virtuoso che ha riportato un frammento del Partenone in Grecia, rendendo il nostro Paese il primo d’Europa, ad aver avviato un dialogo culturale atteso da oltre 50 anni.

Per la rassegna "Tutte le storie portano al museo", realizzata da CoopCulture in collaborazione con Libreria Dudi e Orto Capovolto, Sabato 8 aprile al museo archeologico l’incontro per bambini (dai 5 ai 10 anni) “La Bottega dell'Artigiano” dopo una breve visita, che punterà l'attenzione su alcuni aspetti della cultura e della vita quotidiana degli antichi Greci raccontati attraverso i reperti custoditi all'interno delle teche del museo, i bambini si cimenteranno nella realizzazione di piccoli oggetti attraverso la manipolazione dell'argilla.

All’Orto Botanico (9 aprile alle 12; 10 aprile alle 11 e alle 12) la Visita didattica alla collezione botanica: il percorso di visita si concentrerà sulle diverse e più incredibili specie vegetali come il Ficus magnolioide, l’albero del sapone, le mimose sensitive, il bambù gigante, il sangue di drago, e tanto altro.

Domenica 9 aprile alle 11 per la rassegna "Tutte le storie portano al museo" “Chi cerca tr...UOVA!”, laboratorio didattico creativo con pittura di uova di carta pesta e mini caccia alle uova pasquali di cioccolato. (dai 5 ai 10 anni).

Al chiostro di Monreale il 9 e il 10 aprile (alle 11 e alle 12): "Alla scoperta del Chiostro dei Benedettini di Monreale". Il percorso di visita sarà incentrato sulla narrazione e descrizione di quel che rimane dell'antico complesso monastico dei monaci benedettini, annesso alla cattedrale voluto da Re Guglielmo II. Del suggestivo chiostro, caratterizzato da un particolare colonnato binato con archi ogivali e decorazioni in pietra lavica, saranno analizzati alcuni dei capitelli riccamente scolpiti con scene bibliche, scene legate ai bestiari medioevali e alle attività quotidiane legate al ciclo delle stagioni. Particolare attenzione verrà anche rivolta al meraviglioso giardino che ricrea un piccolo "eden" con piante simboliche e all’aria della fontana chiamata “chiostrino”, un piccolo angolo del grande chiostro dove trova collocazione una meravigliosa fontana di ispirazione moresca

Domenica 9 aprile (alle 12) e lunedì 10 aprile (alle 11 e alle 12) è prevista anche la "Visita al complesso monumentale di Palazzo Steri": il percorso di visita si svolgerà all’interno delle antiche carceri dell'Inquisizione Spagnola e continuerà con la Sala Magna e il suo maestoso tetto ligneo dipinto, risalente al 1377. Infine, verrà descritta la celebre tela Renato Guttuso, “ La Vucciria” collocata nell'antica sala terrana del Palazzo.

