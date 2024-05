Visite guidate

Passeggiate culturali: ''Viaggio nel Liberty palermitano''

Alla scoperta del Liberty palermitano.

Sulla scia del successo della mostra “Palermo Liberty - The Golden Age”, la Fondazione Sant’Elia in collaborazione con le associazioni delle guide turistiche AGT e GTA di Palermo, organizza delle passeggiate per approfondire la conoscenza del patrimonio Liberty cittadino.

Il primo appuntamento, il 18 maggio, sarà dedicato a “La grande avventura dei Bagnaroti: ascesa e declino della famiglia più famosa dell’imprenditoria siciliana: i Florio”.

Il 19 maggio e il 2 e l’8 giugno il tema sarà “L’eredità di Ernesto Basile: dalla grande Esposizione Nazionale al quartiere Villafranca, ieri e oggi”.

Il 26 maggio e il 23 giugno saranno dedicati a “Il taglio della via Roma”.

Il 15 giugno sarà possibile passeggiare in bicicletta “per scoprire la Palermo della Belle époque”.

Il 29 giugno l’argomento sarà “I Florio e gli Whitaker: due famiglie a confronto”.

Palermo Liberty - The Golden Age, a cura di Cristina Costanzo, Massimiliano Marafon Pecoraro ed Ettore Sessa, è un progetto della Fondazione Sant’Elia, ideato e coordinato da Antonio Ticali, Sovrintendente della stessa.

Fino al 30 maggio, sono esposte circa 500 opere dal 1897 al 1923, fra disegni di architettura e di arti applicate, arredi, dipinti, sculture, arazzi, ceramiche, arredi, bozzetti decorativi, abiti e gioielli provenienti da 70 collezioni pubbliche e private, che offrono al visitatore un panorama approfondito e affascinante delle diverse espressioni dell’Art Nouveau a Palermo.

