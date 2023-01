Giornata della Memoria 2023

''Per non dimenticare. Immagini dai lager'', a Palermo la mostra di Leone Zingales all'EcoMuseo del Mare

22 maxi-fotografie scattate dal giornalista palermitano Leone Zingales nei campi di concentramento di Auschwitz, Buchenwald, Dachau e Mauthausen.

Il percorso espositivo, “Per non dimenticare. Immagini dai lager”, sarà visitabile oggi, 27 gennaio, per la “Giornata della Memoria”, comprende 22 maxi-fotografie scattate dal giornalista palermitano Leone Zingales nei campi di concentramento di Auschwitz, Buchenwald, Dachau e Mauthausen.

La rassegna include, inoltre, quattro pannelli che riproducono i simboli colorati che venivano applicati sulle casacche dei deportati, una volta arrivati nei lager nazisti, i ghetti creati dal regime hitleriano, i nomi di alcune delle vittime e la cartina dell’Europa con i venti tra i più noti campi di concentramento.

“I numeri della tragedia – ha sottolineato Zingales – sono sotto gli occhi tutti: oltre 6 milioni di ebrei trucidati nei lager o negli omicidi di massa compiuti dai nazisti, dai loro alleati e dai cosiddetti collaborazionisti. E sono numeri approssimativi. Una tragedia che non va dimenticata”.

Per l'assessore alla Cultura Giampiero Cannella “è necessario mantenere viva la memoria di una pagina orribile della storia dell’uomo, soprattutto tra le giovani generazioni, a perenne ammonimento affinché certe tragedie non si ripropongano più. Il ricordo delle vittime della barbarie nazista è fondamentale per la produzione, nella società attuale, di quegli anticorpi culturali indispensabili a combattere l’odio etnico e religioso, in qualunque forma e in qualunque luogo esso si presenti".

La mostra sarà visitabile dalle ore 10.00 alle ore 18.30.

