Polizzi Generosa: torna il Politium Circus, Festival di circo teatro e letteratura

Pubblicata il: 15/07/2023

"La donna e il circo". È questo il titolo della seconda edizione del Politium Circus. L'evento ideato dal collettivo di Cafè Chapiteau, con la direzione artistica di Vincenzo Tumminello, si svolgerà dal 21 al 23 luglio 2023 a Polizzi Generosa (Pa), uno dei borghi medievali più incantevoli della Sicilia, situato nel cuore del parco delle Madonie a quasi mille metri s.l.m.

Il festival ruoterà attorno al tema del rapporto tra donna e circo perché le donne circensi non solo hanno sempre incantato e sedotto il pubblico delle piazze e degli chapiteaux ma hanno rappresentato l'icona dell'emancipazione, della libertà, del coraggio, dell'orgoglio, del sacrificio e del rigore elevando il significato dei loro virtuosismi a metafora dell'esistenza. Proprio partendo da tale consapevolezza l'edizione 2023 del Politium Circus presenta un cartellone di preziosi eventi: spettacoli partecipativi e itineranti (alla scoperta degli angoli più suggestivi del piccolo borgo), performance di giocoleria e clownerie in cui si intrecciano parole, musiche e virtuosismi, presentazioni di libri e riviste a carattere circense, aperitivi letterari al sapore intenso e agro-dolce dei prodotti siciliani.

Numerose le produzioni sperimentali, da "Immagini circensi", spettacolo di circo/teatro della compagnia Quelli di Eugenio in cui si mescolano racconti parigini, musica, mimo e letture alla "Giocoleria eccentrica" di Mattia Minora, uno dei giocolieri più talentuosi d'Italia. Tra le eccellenze artistiche "Mille bolle blu" di Fra' Marto' e "Scorci di vita notturna" l'originale progetto musicale di solo carillon del maestro Francesco Negrisolo.

Queste le parole di Vincenzo Tumminello, direttore artistico: "Il Politium Circus è un evento culturale e sociale totalmente gratuito, aperto e accessibile a tutti. Attraverso le arti circensi e il loro linguaggio carico di potenzialità e significati si vuole creare un momento di aggregazione e di valorizzazione del territorio in modo da incentivare il turismo e l'interesse verso le zone interne della Sicilia, sempre più spopolate e maltrattate.

Il festival quest'anno è un omaggio alle donne circensi intese come simbolo di libertà e riscatto, condizioni essenziali per contrastare certe ideologie retrograde e pericolose che ciclicamente tornano ad imporsi. Ringrazio il Comune e la Proloco di Polizzi Generosa, il Collettivo di Cafè Chapiteau, il Cre.Zi.Plus. e gli Sbadaclown per il sostegno che, in maniera diversa, hanno dato al festival".

Il programma è consultabile sulla pagina Facebook di Cafè Chapiteau.

