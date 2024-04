eventi

Ponte del 25 aprile a Palazzo Bonocore tra musica, aperitivi, visite guidate e spettacoli di pupi

Venerdì 26 aprile spettacolo Santa Rosalia, triunfi, canti e cunti. Sabato 27 aprile visita guidata Palermo felicissima.

Palazzo Bonocore tra musica, aperitivi, visite guidate e spettacoli di pupi. Oggi mercoledì 24 aprile alle 18,30 Vini e vinili, aperitivo in musica a Palazzo Bonocore. Il primo appuntamento ospiterà in consolle il Dj Luca Pavone e i Dj TSOS ovvero Roberto Reale e Fabio Giunta. Aperitivo 15,00 euro fino ad esaurimento posti.

Venerdì 26 aprile alle 19 per la rassegna UN//PLUGGED, letture, performance e musica a cura di Genìa e CoopCulture “Santa Rosalia, triunfi, canti e cunti” spettacolo di pupi della storica famiglia Argento con Anna, Dario, Nicolò Argento e con Francesco Cusumano. Una bella fanciulla dagli occhi azzurri e capelli castani nasce a Palermo in una nobile famiglia che discende dalla corte di Carlo Magno. Crescendo, sebbene abbia la possibilità di vivere nell’agiatezza e nello sfarzo dei palazzi più lussuosi, decide di donarsi a Dio e di vivere da eremita. Il suo nome è Rosalia Sinibaldi. La fuga dalla famiglia, l'eremitaggio sul Monte Pellegrino, e poi le prime apparizioni e i miracoli, fino alla liberazione di Palermo dalla peste. Gli Argento, storica famiglia di pupari palermitani, mettono in scena il racconto di come la giovane Rosalia sia divenuta "La Santuzza", amatissima Santa Patrona della città di Palermo, celebrata il 14 luglio di ogni anno da centinaia di migliaia di persone che accorrono in città per partecipare al festino in suo onore. Biglietto 5 euro.

Sabato 27 aprile alle 10:30 è prevista invece la visita guidata “Palermo felicissima. Un tour alla scoperta della città dei Florio e della bella époque”. Il tour prende il via con una visita guidata al percorso espositivo “Palermo Felicissima”, mostra interattiva e cross-mediale, all'interno di Palazzo Bonocore, che permette di interagire con un grande archivio di informazioni sulla Belle Époque a Palermo per scoprirne luoghi, personaggi, eventi, architetture appartenenti alla città e ormai divenuti leggenda. Grazie all’impiego di supporti e strumenti interattivi e multimediali, quali: tavoli, libri interattivi, postazioni touch screen e postazioni dotate di sistemi interattivi basati sulla" lettura" con sensori di schede "fisiche", sarà data vita a immagini, testi, video. A seguito della visita alla mostra è prevista una pausa ristoro offerta ai partecipanti, presso la caffetteria di Palazzo Bonocore. Il tour riprenderà con un percorso a piedi verso l’antico mercato della Vuccira, alla ricerca dell’area in cui ebbe sede il piccolo emporio della celebre famiglia Florio. L’itinerario continua poi presso l’area moderna del centro storico della città, alla scoperta della Palermo Liberty, passando per via Roma e giungendo al cospetto del teatro Massimo e del teatro Politeama.

Tour 20,00 euro + biglietto d'ingresso alla mostra, che sarà eccezionalmente al prezzo ridotto di 5,00 euro

