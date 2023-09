ingresso gratuito musei

Prima domenica del mese, visite e laboratori al Museo Salinas e al Chiostro di Santa Maria La Nuova a Monreale

di Palermomania.it | Pubblicata il: 29/09/2023 - 09:03:04 Letto 838 volte

Domenica 1 ottobre, in occasione della prima domenica del mese ad ingresso gratuito nei musei della Regione Siciliana, CoopCulture propone una mattinata ricca di attività per tutta la famiglia alla scoperta del Museo Archeologico Salinas.

In particolare, alle 11 è prevista “Alla scoperta del Museo Salinas” per tutta la famiglia e un'attività creativa per bambini dai 5 ai 10 anni. Le famiglie saranno accompagnate da un operatore specializzato alla scoperta delle collezioni del museo più antico della Sicilia, del verranno illustrate le collezioni e i reperti più rappresentativi. Al termine della visita i più piccoli saranno coinvolti in una attività creativa legata ai miti e alle antiche divinità greche.

Alle 11:30 tocca alla visita per adulti “Il Salinas in Grecia e il Museo dell'Acropoli a Palermo” un percorso incentrato sull'interculturalità che da sempre caratterizza l'area del Mediterraneo. Sarà possibile ammirare manufatti e reperti che vanno dal VI al V secolo a.C. provenienti dalla Sicilia e da altre aree del mediterraneo. Sarà inoltre presentata la statua di Atena in prestito per quattro anni da parte del Museo dell'Acropoli di Atene, in cambio di un frammento del Partenone "restituito" alla Grecia da parte del Museo Salinas.

Sempre domenica 1 ottobre, Coopculture, propone anche una interessante visita guidata al Duomo di Monreale con due turni di visita, alle 11 e alle 12. “Il Chiostro delle Meraviglie" è una speciale visita al Chiostro di Santa Maria La Nuova a Monreale, Patrimonio dell'UNESCO. L’itinerario farà vivere l’intera bellezza di questo gioiello architettonico, esplorando i diversi spazi sacri e di potere. Il Chiostro appartenente al complesso dell’abbazia benedettina di Santa Maria la Nuova, fondata nel 1174 per volere del re normanno Guglielmo II, è un esempio stupendo di architettura bizantina in terra siciliana. Di forma quadrata, funge da perno di tutto il complesso abbaziale che si sviluppa intorno ad esso. Le colonne sono decorate a mosaico con motivi geometrici e floreali, mentre i capitelli presentano scene del Vecchio e del Nuovo Testamento.

Biglietti 5,00 euro

Fonte: CoopCulture

Fonte Immagine: Wikimedia Commons

