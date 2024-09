mostre

Progetto Edutainment a Forum Palermo, da settembre a novembre tre mostre: farfalle, insetti e corpo umano

Tre mostre dedicate a bambine e bambini con un calendario ricco di contenuti legati all'intrattenimento e alla didattica che stimolerÓ la curiositÓ e l'interesse anche degli adulti.

Da settembre a novembre Forum Palermo con il progetto Edutainment ospiterà tre mostre dedicate a bambine e bambini con un calendario ricco di contenuti legati all’intrattenimento e alla didattica che stimolerà la curiosità e l’interesse anche degli adulti.

Il primo appuntamento è per sabato 14 settembre con Lepidoptera: l’incanto delle farfalle, un meraviglioso e affascinante viaggio all’interno del mondo delle farfalle, dove si scopriranno tutti i segreti di questi nobili insetti che attraggono l’attenzione per la loro bellezza ed eleganza. Per conoscerle più da vicino, a Forum Palermo, in piazza Water (ingresso Mediaworld), ci saranno un’area espositiva con pannelli fotografici e una voliera a forma di cupola, allestita con piante e fiori per ricreare un’ambientazione naturale, dove verranno spiegate, attraverso visite guidate da un entomologo le caratteristiche principali e le varie fasi del loro ciclo vitale. Le visite gratuite previste dal lunedì alla domenica, sia di mattina che di pomeriggio, accompagneranno i visitatori ad apprendere di più sulla vita delle farfalle: dall’incubazione alla schiusa, dagli habitat preferiti alla collocazione geografica di alcune specie, dalle varietà di forme e colori al significato simbolico che assumono nelle diverse culture, all’importanza di curare e mantenere in vita le farfalle indispensabile punto di riferimento per salvaguardare l’ecosistema. La mostra Lepidoptera: l’incanto delle farfalle si chiuderà domenica 22 settembre.

Il progetto Edutainment proseguirà dal 25 ottobre al 2 novembre con un’altra esposizione dal titolo: Insecta. Un’immersione all’interno di milioni di specie di invertebrati che popolano da sempre il pianeta ancor prima della presenza dell’uomo. Tra le chicche della mostra una coppia rara e protetta di Ornitottera della Regina Alessandra (Ornithoptera alexandrae) la farfalla più grande e bella in assoluto che verrà esposta in esclusiva assoluta a Forum Palermo.

Il terzo appuntamento, dal 5 al 16 novembre, riguarderà l’uomo, con la mostra interattiva The human body for kids, un’esperienza unica alla scoperta del corpo umano. I piccoli visitatori con l’aiuto degli animatori, di pannelli esplicativi e di schermi touch andranno alla ricerca degli organi interni che compongono il corpo umano e della loro funzionalità come il cervello e il sistema nervoso che stimola tatto, olfatto, udito, vista e gusto, il sistema circolatorio e il cuore, i muscoli, il sistema respiratorio e i polmoni, il sistema digestivo e lo stomaco, ed infine uno scheletro a grandezza naturale con un pannello interattivo retroilluminato professionale per scoprire come funzionano gli esami radiografici, meglio noti come raggi X.

Le mostre del progetto Edutainment sono gratuite.

