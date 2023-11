escursioni e gastronomia

Rassegna d'Autunno in Montagna, 4 weekend a Petralia Soprana: escursioni e gastronomia

Degustazioni guidate, escursioni con guide ambientali escursionistiche che raccontano il paesaggio, visite narrate dentro il cuore del borgo, incontri tematici e sociali.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 31/10/2023 - 17:01:01 Letto 815 volte

Tutto pronto nel Borgo più bello d’Italia per la Rassegna d’Autunno in Montagna: 4 weekend a Petralia Soprana con eventi sempre diversi, rivolti a target differenti, nell’atmosfera del paesaggio autunnale e con il calore della comunità che accoglie il visitatore e lo rende protagonista con momenti di socializzazione e aggregazione.

“La Rassegna d’Autunno – afferma la presidente della ProLoco Giovanna Gebbia - vuole raccontare il territorio e le sue risorse, realizzata nell’ambito di un’ottica di destagionalizzazione per incentivare l’incoming turistico nei mesi non estivi e offrire l’occasione di scoprire le Madonie e le sue opportunità di fruizione tutto l’anno, sotto il punto di vista culturale, naturalistico e gastronomico. Un programma – conclude Gebbia – che vuole incrementare i momenti di aggregazione tra gli abitanti, dai più giovani agli adulti, la coesione tra associazioni e soggetti del territorio, nella prospettiva di amplificare un maggiore senso di comunità.”

Il calendario, programmato dalla Proloco di Petralia Soprana con il patrocinio del Comune, prevede concerti di generi diversi, degustazioni guidate, escursioni con guide ambientali escursionistiche che raccontano il paesaggio, visite narrate dentro il cuore del borgo, incontri tematici e sociali. “Coinvolgimento” è la parola principe: coinvolgere l’ospite, il territorio e le sue risorse naturali, rurali, le professionalità, la cultura e la musica.

Il primo fine settimana (4/5 novembre) è dedicato alla scoperta dei segreti dell’Olio madonita e ai prodotti tipici a marchio DE.CO. (denominazione comunale). Sabato 4 novembre è previsto il LABORATORIO DEL GUSTO: È TEMPO DI OLIO, un laboratorio di degustazione sensoriale guidato sull’olio EVO con l’imprenditrice Lucia Calderaro dell’Azienda agricola Santa Marina.

Domenica 5 dalle ore 10.00 DEGUSTANDO & DE.CO: BOTTEGHE APERTE, i sapori e i saperi dentro le botteghe alla scoperta dei prodotti tipici e a marchio DE.CO., per gustare le specialità locali, prodotte sul territorio sopranese. Chi volesse scoprire la storia di Petralia Soprana per tutta la mattinata potrà seguire e ascoltare il POETA RACCONTA PETRA: viaggio itinerante narrato tra i vicoli e le storie, gli aneddoti e le piazze scoprendo l’antica Petra Superior e quella contemporanea.

Nel successivo weekend, (11/12 NOVEMBRE) sarà la birra e il bosco ad essere protagonisti. Sabato 11 dalle Ore 19.30 “…MA CHE BIRRA E’!”, alla scoperta delle birre artigianali siciliane con percorsi di degustazione guidati di produttori di birre a marchio siciliano e a cura dei mastri birrai siciliani. Ore 22.00 concerto LIVE MUSIC dei BPV. Domenica 12 alle ore 10.30 FOTO FOLIAGE, escursione fotografica accompagnati dalle guide ambientali escursionistica insieme ad un fotografo professionista, nell’atmosfera straordinaria del fenomeno del FOLIAGE nei boschi del Parco delle Madonie.

Per il terzo fine settimana (18/19 NOVEMBRE) sarà il vino l’attore principale. Sabato 18, ore 18.30 “IN VERITAS” SEGRETI E SAPORI DEL VINO. Alla scoperta dei segreti del vino, con percorsi di degustazione guidati dai produttori di etichette siciliane, a cura di produttori e dei sommelier che racconteranno tutto quello che c’è dentro i bicchieri. Ore 22.00 concerto ENSAMBLE CLASSICO. Domenica 19 ore 10.30 I GIGANTI DELLA MONTAGNA con l’escursione condotta da guide ambientali escursionistiche sul sentiero degli alberi monumentali centenari della zona di Pomieri, immersi nei boschi autunnali del Parco delle Madonie.

L’ultimo appuntamento del mese di novembre (25/26 NOVEMBRE) metterà a centro le persone, i prodotti e i percorsi. Sabato 25, ore 16.30 si terrà “MADONIE HABITAT”. Una tavola rotonda sulle risorse del territorio, dal turismo nei borghi all’escursionismo in natura, dal valore dei prodotti tipici alle esperienze culturali. Non mancherà anche in questo caso la degustazione guidata a chiusura dei lavori. Domenica 26 ore 17.00 LE DONNE LO SANNO, una tavola rotonda di confronto organizzata in occasione della GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE, reading e testimonianze in collaborazione con l’Associazione Cittadinanza Attiva Pe e La Consulta giovanile di Petralia Soprana. Ore 18.30 Concerto Petra Ensamble – Coro Polifonico Petralia Soprana.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!