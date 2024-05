musica

''Ricomincio da te: un concerto per la Vita e la Speranza'' al Teatro Al Massimo di Palermo

I proventi dell'evento saranno devoluti totalmente per comprare un mezzo di trasporto necessario per servire e raggiungere popolazioni povere servite dai missionari.

Sono Padre Calogero Di Fiore Parroco della Parrocchia San Vincenzo de Paoli a Palermo. Da anni la nostra comunità parrocchiale si adopera per realizzare progetti a favore delle persone fragili in modo particolare da 10 anni porto avanti un progetto musicale attraverso i, aule ho sensibilizzato la realizzazione di alcuni progetti come una Casa di accoglienza in favore di ammalati oncologici, progetti a favore delle comunità di Biagio Conte, e quest’anno realizzerò un evento musicale inedito da me ideato in favore di una nostra Missione in Ciad.

Durante la pandemia sono stato ispirato a scrivere un’opera musicale che raccontasse ancora la speranza nella vita e dopo due anni sono riuscito a realizzare uno un’opera musicale dal titolo “Ricomincio da te” che sarà realizzato l’11 Maggio 2024 presso il Teatro Al Massimo di Palermo.

I proventi dell’evento saranno devoluti totalmente per comprare un mezzo di trasporto nella nostra Missione in Ciad necessario per servire e raggiungere popolazioni povere servite dai nostri missionari.

Daremo anche un aiuto per la formazione dei sacerdoti della Diocesi di Palermo. In questo evento sono coinvolti circa 100 volontari tra coro, cantanti, musicisti, tecnici e collaboratori vai appartenete alla comunità parrocchiale san Vincenzo de Paoli.

All’evento sara presente il nostro carissimo Arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice, il nostro sindaco Roberto Lagalla, alcune autorità civili e il nostro Padre Generale dei Padri Vincenziani. Un grazie ai numerosi imprenditori che ci hanno sponsorizzato per la realizzazione dello spettacolo. Un grazie alla direzione del Teatro al Massimo che ci ha concesso l’uso gratuito del Teatro.

