Festino Santa Rosalia

Santa Rosalia a Sanlorenzo: il Festino ''sospeso'' al Mercato

Nel maxischermo del giardino di Sanlorenzo Mercato, sarà trasmesso il film documentario ''Palermo Sospesa - il Festino che non c'è''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/07/2020 - 17:12:59 Letto 390 volte

Quello di quest’anno sarà un Festino atipico per tutta la città, in assenza della consueta sfilata del carro tra le strade di Palermo. Ma anche quest’anno a Sanlorenzo Mercato si potranno rivivere le emozioni dell’incontro tra la Santuzza e i palermitani con l’atmosfera che da sempre accompagna questo giorno speciale. A partire dalle 22, nel maxischermo del giardino del Mercato, sarà trasmesso il film documentario “Palermo Sospesa - il Festino che non c’è”, appena girato a Palermo per raccogliere le testimonianze culturali della città, legate alla figura di Santa Rosalia e al culto della Patrona. Contemporaneamente, come da tradizione, le botteghe del Mercato proporranno i cibi tipici della serata del Festino, “babbaluci” e anguria, con una promozione speciale che permetterà a tutti di vivere la festa anche nel suo rituale gastronomico. Accanto a quelli, anche gli altri cibi da strada e le pietanze più amate, da condividere nel giardino del Mercato, in ottemperanza a tutte le misure di sicurezza previste dai protocolli sanitari.

Le riprese di "Palermo sospesa", film corale diretto da Costanza Quatriglio, girato in tempi record e in set mobili sempre blindati grazie al protocollo dell'ANICA, sono state realizzate tra il 25 giugno e il 10 luglio coinvolgendo, in un progetto d’insieme, tutte le realtà culturali del capoluogo che hanno dato il proprio contributo gratuitamente; in primis il Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo, che ne ha curato la produzione esecutiva con Ivan Scinardo.

Il risultato è un film musicale, con composizioni curate principalmente da Fabio Correnti e Marco Betta ed eseguite dai musicisti del Conservatorio Scarlatti di Palermo e della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana.

Il film composto da tre parti, di 25 minuti ciascuna, verrà trasmesso la sera del 14 luglio, dal maxi schermo del giardino del Mercato a partire dalle ore 22.00. L’accesso è gratuito fino al raggiungimento dei posti disponibili secondo le direttive di sicurezza.

