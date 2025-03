Serena Rossi sarà a Palermo con il suo show ''SereNata a Napoli''

spettacolo

Serena Rossi sarÓ a Palermo con il suo show ''SereNata a Napoli''

Il primo spettacolo teatrale di Serena Rossi, uno show di musica e parole, tutte dedicate a Napoli.

24/02/2025

Si chiama “SereNata a Napoli”, il primo spettacolo teatrale di Serena Rossi, uno show di musica e parole, tutte dedicate a Napoli, realizzato da AGATA Produzioni e Savà Produzioni Creative. Scritto con Maria Sole Limodio e Pamela Maffioli, con la direzione musicale e gli arrangiamenti del Maestro Valeriano Chiaravalle e con la regia di Maria Cristina Redini, lo spettacolo sbarcherà anche a Palermo grazie alla Agave Spettacoli di Andrea Randazzo, al Teatro di Verdura venerdì 1 agosto alle ore 21.

“Così cantava Partenope, che provava un dolore dolce. La sua voce era una freccia che colpì il mio cuore”.

Napoli, per l’attrice di Mina Settembre, è come una sirena, Partenope che si lasciò morire per non essere riuscita ad incantare Ulisse. Una creatura mitologica che rinuncia alla vita per un amore mortale.

“Napoli è nata sotto il segno della musica. Napoli è femmina. Adorata e uccisa. Amata e odiata”.

In questo spettacolo teatrale ideato da Serena Rossi – il suo primo spettacolo teatrale - i racconti e la musica sono stretti come amanti. Una canzone apre una storia che riporta ad una musica, che rimanda ad una leggenda, che arriva ad una ninna nanna. Al centro la città più misteriosa del mondo, che ha confuso anche le sirene, che ha una sua filosofia, un suo immaginario, una sua religione.

A Napoli Serena Rossi dedica la sua serenata. Per conquistare la sua città le canta le canzoni della sua infanzia, di quella terra tellurica stretta tra il Vesuvio e il mare. Fa rivivere le voci dei vicoli, i canti e le feste, intreccia racconti e melodie per cogliere l'essenza immortale di una città che vibra di storia e mistero.

Da tempo Serena Rossi sentiva il bisogno di tornare su un palco teatrale e cosa c’è di più naturale se non farlo parlando della sua Napoli? Un vero atto d’amore per la sua terra.

I biglietti sono già disponibili e potranno essere acquistati online e nei circuiti locali autorizzati. Per approfondimenti è possibile inviare una mail all’indirizzo agavespettacoli@inwind.it.

