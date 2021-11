Sergio Munafò & Pamela Barone inaugurano il ''Sunday Jazz in the Gallery''

musica

Sergio Munaf˛ & Pamela Barone inaugurano, domenica 14 settembre, ''Sunday Jazz in the Gallery'', la nuova rassegna musicale della domenica della Galleria delle Vittorie.

Prende il via domenica 14 novembre, “Sunday Jazz in the Gallery”, la rassegna che ogni domenica offrirà la possibilità di trascorrere alla Galleria delle Vittorie l’aperitivo delle 12.30 accompagnati dalle più famose sonorità jazz offerti dagli artisti dell’attuale panorama jazzistico siciliano.

A inaugurare il ciclo di aperitivi musicali della domenica sarà il Sergio Munafò & Pamela Barone duet “Light colors” con un viaggio attraverso gli standards, il pop, la Bossanova e la musica d’autore italiana. Una rivisitazione in chiave moderna dell’avvicendarsi tra il nuovo e la tradizione.

Ingresso libero. Info e prenotazioni al tel. 091.6745668.

