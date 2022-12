Si apre come sempre con il brio e l'energia dell'Acoustic Tribù il fine settimana della Galleria delle Vittorie

musica live

Si apre come sempre con il brio e l'energia dell'Acoustic Tribł il fine settimana della Galleria delle Vittorie

Non mancheranno brani che rimandando al Natale, ovviamente sempre appartenenti ai classici del jazz.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 08/12/2022 - 00:27:08 Letto 691 volte

Effervescente, pieno di brio e pronto a dare la carica al fine settimana il venerdì della Galleria delle Vittorie grazie a una presenza ormai considerata irrinunciabile per questo spazio del centro storico palermitano. Sarà, infatti, l’ACOUSTIC TRIBÙ, la band in programma venerdì 9 dicembre, il cui repertorio pesca nei classici del jazz, con un'elegante interpretazione dei più amati brani di Emy Winehouse, Norah Jones, Etta James, Ray Charles, Nina Simone e non solo, saranno Michela Sacco, voce prorompente e coinvolgente, Francesco D’Alleo (contrabbasso) ed Emiliano Fisicaro (chitarra classica). Non mancheranno brani che rimandando al Natale, ovviamente sempre appartenenti ai classici del jazz.

Ingresso libero. Info e prenotazioni al tel. 091.6745668.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!