Teatro, a San Mattia Ai Crociferi va in scena ''Follia in punta di pennello'' con la regia di Anna Mauro

L'autrice Anna Mauro tesse sapientemente le trame di più arti per narrare la storia di ciascuno di noi: il caos, la resilienza, l'esitazione e lo slancio vitale.

"Follia in punta di pennello" è una straordinaria sinergia di creatività in azione. Nella regia di questo spettacolo multiartistico l'autrice Anna Mauro tesse sapientemente le trame di più arti per narrare la storia di ciascuno di noi: il caos, la resilienza, l'esitazione e lo slancio vitale. Il teatro si arricchisce della performance pittorica in estemporanea di Simonetta Genova e della musica dal vivo di Gerardo Vitale. A valorizzare il testo dell'autrice saranno gli attori Giuseppe Graziano e Giovanni Porretto, le coreografie di Silvia Raffa, il laboratorio di Radici di Sole e la partecipazione straordinaria del gruppo Belle Epoque.

Lo spettacolo andrà in scena venerdì 2 febbraio 2024 ore 21.00 a San Mattia Ai Crociferi.

Regia di Anna Mauro

Responsabile di produzione dell' A. P. S. Radici di sole Sergio Pochini

Info e prenotazione: 3923221307

