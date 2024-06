Teatro

Teatro al Convento di Palermo: in scena lo spettacolo ''Me-Dea''

Raccontare e riscattare la storia di una donna. Al Teatro Al Convento di Palermo arriva ''Me-Dea''.

Raccontare e riscattare la storia di una donna. Al Teatro Al Convento di Palermo arriva "Me-Dea". Aletheia Trio, voce in ritmo, presenta il nuovo spettacolo "Me-Dea" di e con Alice Ferlito, sul palco con Daniela D'Amico alle percussioni e eub, Mari Salvato alla fisarmonica bandoneon e pianoforte e la voce registrata di Davide Campisi. I costumi, invece, sono di Cinzia Caminiti.

Appuntamento domenica 23 giugno, alle 18:15, in via Castellana Bandiera, 66.

Gli artisti, con questo spettacolo, vogliono raccontare e riscattare la storia di questa donna, perchè non si parli di lei solo come un'assassina ma di una donna sola, strappata alla sua terra, alla sua famiglia, alla sua libertà per amore, un amore falso e beffardo che la tradisce e la ripudia, che la maledice.

Il biglietto d’ingresso ha un costo di 12 euro. Per info e prenotazioni, basta chiamare il numero 3889785043.

