Teatro

Teatro, al Re Mida Casa Cultura di Palermo lo spettacolo ''Voglio andare a teatro''

Uno spettacolo teatrale che mira a divertire e coinvolgere grandi e piccini con un susseguirsi di gag e personaggi colorati e spiritosi, tra i più amati dai bambini.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 01/02/2024 - 17:40:28 Letto 711 volte

Uno spettacolo teatrale che mira a divertire e coinvolgere grandi e piccini con un susseguirsi di gag e personaggi colorati e spiritosi, tra i più amati dai bambini.

Nuovo appuntamento sabato 3 febbraio alle ore 17.00 al Re Mida - Casa Cultura, via Filippo Angelitti n.32 (Piazza Campolo), con il format teatrale ideato appositamente per tutta la famiglia, "Voglio andare a teatro!".

Un'atmosfera giocosa e leggera è quella che avvolgerà la platea durante tutto lo spettacolo, in cui spesso e volentieri sarà proprio il pubblico a diventarne il protagonista, grazie ovviamente all'aiuto dei numerosi personaggi con cui basterà interagire con ironia e spirito di iniziativa così da assicurarsi due ore di sano divertimento per tutte le età, il tutto condito con risate e bella musica, il modo più carino per stare tutta la famiglia in teatro.

Ingresso: adulti euro 8,00 - bambini euro 6,00

Per info e prenotazioni: 091 7467677 - 3926393204

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!