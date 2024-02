Teatro

Teatro, sabato 24 febbraio i Sansoni a Palermo con ''Sogno a tempo determinato''

Sogno a tempo determinato racconta delle nuove generazioni che hanno perso la voglia di sognare. Di chi è la colpa? Basta chiederlo ai sogni più famosi: l'Astronauta e il Calciatore.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 22/02/2024 - 10:27:24 Letto 775 volte

Reduci dalla tournée che li ha portati in giro per l’Italia, i Sansoni sbarcano in Sicilia con il loro nuovo spettacolo “Sogno a tempo determinato”. Lo show sarà a Catania al teatro Metropolitan, domani, venerdì 23 febbraio e sabato 24 febbraio al teatro Golden di Palermo. Entrambi gli spettacoli, inizieranno alle ore 21:00. Sogno a tempo determinato racconta delle nuove generazioni che hanno perso la voglia di sognare. Di chi è la colpa? Basta chiederlo ai sogni più famosi: l’Astronauta e il Calciatore. I Sansoni interpreteranno tutti gli stereotipi sul futuro dei giovani, sull’amore, sul lavoro, sulla società, sulla politica. S’interrogheranno sul futuro, cercando una risposta concreta alla domanda più difficile: i ragazzi di oggi possono uscire da questo “sogno a tempo determinato”?

Fratelli nella vita e nel lavoro I Sansoni, nome d’arte di Fabrizio e Federico Sansone, sono attori e creator siciliani. Autori di loro stessi, sono fortemente devoti alla comicità a sfondo comico-satirico, ma non disdegnano la risata d’istinto. Campioni del web con più di 400 milioni di visualizzazioni, I Sansoni hanno debuttato a teatro nel 2018 con il loro primo spettacolo “Fratelli, ma non troppo!”, che ha riscontrato un grande successo di critica e pubblico e che nel 2021 ha debuttato a livello nazionale nei teatri italiani. A fianco delle esperienze teatrali, sono numerose anche le apparizioni televisive: dalla conduzione di alcune puntate di “Paperissima Sprint” su Canale 5 con Maddalena Corvaglia, alla striscia settimanale in streaming di “Ciao Darwin”, fino al 2021 in cui sono alla conduzione della rubrica quotidiana di attualità in chiave ironica nel programma “Ogni Mattina” con Adriana Volpe su Tv8, e alla stagione 2022/2023 in cui fanno parte del cast del tg satirico “Striscia la Notizia” su Canale 5 nel ruolo di inviati. I Sansoni sono attivi quotidianamente sulle loro piattaforme digitali; comunicatori e showman 2.0 hanno prodotto più di 300 puntate inedite per oltre 1000 ore di contenuti. Attenti e sensibili ai temi di attualitàà e alle tendenze in continua evoluzione, i loro prodotti virali li posizionano tra gli artisti e creator digitali più apprezzati in Italia e con un trend in continua crescita di anno in anno.

I Sansoni arrivano in Sicilia grazie alla Agave Spettacoli di Andrea Randazzo che porterà sull’Isola gli spettacoli in collaborazione con Savà produzioni creative di Monica Savaresi.

Per info e approfondimenti è possibile telefonare al 393.94.50.020 o ancora inviare una mail all’indirizzo agavespettacoli@inwind.it.

