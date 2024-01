Teatro

Teatro, Serena Ganci e Daniela Macaluso raccontano un'(anti) eroina come la Molly Bloom di Joyce a Palazzo Bonocore

In Anatomia di una (anti) eroina, Serena Ganci e Daniela Macaluso traggono fuori dall'Ulisse di Joyce, il personaggio di Molly Bloom, tra musica e parole, e la rendono unica protagonista di un racconto universale.

Si chiude mercoledì prossimo (31 gennaio) alle 19 nelle sale di Palazzo Bonocore (piazza Pretoria), la prima tranche della rassegna UN//plugged che CoopCulture ha costruito con Genìa. In Anatomia di una (anti) eroina, Serena Ganci e Daniela Macaluso traggono fuori dall’Ulisse di Joyce, il personaggio di Molly Bloom, tra musica e parole, e la rendono unica protagonista di un racconto universale. Moderna Penelope (e, nello stesso tempo, suo esatto contrario) Molly rivendica il suo essere donna, madre, moglie ma anche amante, afferma il suo desiderio di vivere la vita con consapevolezza e pienezza assoluta. Il suo flusso di coscienza, che conclude il romanzo di Joyce, costituisce l’esempio più puro di un monologo interiore. Sarà una partita a tre e al femminile: cantante e compositrice Serena, attrice Daniela, affronteranno Molly e le sue aspettative. Biglietto: 5 euro.

Palazzo Bonocore è aperto dal mercoledì alla domenica; mercoledì dalle 10 alle 14, giovedì e domenica dalle 10 alle 18 e venerdì e sabato dalle 10 alle 21.

Palazzo Bonocore ospita Palermo Felicissima, la prima mostra interattiva ideata e curata da Odd Agency, dedicata alla città tra fine Ottocento e inizio Novecento. Tra tecnologie avanzate e installazioni immersive, il visitatore interagisce con un grande archivio di informazioni, per scoprire luoghi, persone, eventi, architetture organizzate in un racconto coordinato: le mostre, i libri, gli arredi, i documenti, le strutture architettoniche, i luoghi, tanti capitoli alla ricerca di un’unica direttrice narrativa. Visioni, installazioni, postazioni, light books, proiezioni, realtà virtuale e intelligenza artificiale, seguendo una precisa timeline storica che mette in rapporto Palermo con il resto d’Europa.

