Terzultimo concerto di Natale a Palermo, a San Giuseppe dei Teatini Ensemble di fiati con solisti

Il terzultimo concerto del cartellone di Natale a Palermo sarà domani sera, giovedì 4 gennaio, nella chiesa di San Giuseppe dei Teatini. Protagonista l'Albisiphone Ensemble.

Ensemble di fiati con solisti: il terzultimo concerto del cartellone di Natale a Palermo sarà domani sera (giovedì 4 gennaio) alle 19 nella chiesa di San Giuseppe dei Teatini. Protagonista l’Albisiphone Ensemble, diciassette fiati a cui si aggiungono i solisti: il soprano Carmen Maggiore, Mario Scirè (chitarra), Giuseppe Balbi (clarinetto); i flautisti Salvatore Buetto, Fabio Faia, Luca Roccaro e Salvatore Saladino, e Guido Maduli alla chitarra elettrica. Musiche di Mozart, Bellini, Vivaldi, Puccini, Ortolano, Debole, Baermann, Maduli e De Angelis.

L’Albisiphone Ensemble nasce nel 2016 come naturale evoluzione del quartetto Quinto Flauto che proponeva un repertorio squisitamente flautistico tramite lezioni-concerto con note umoristiche. In seguito si interessò sempre più al repertorio contemporaneo (De Angelis, Charke, Defranceschi, Beeftink, Reich) e il patrimonio musicale siciliano: fu il momento delle prime esecuzioni assolute di brani di Lotario, Ortolano, Fazzi. Oggi l’ensemble torna alla sua formazione prettamente flautistica e si interessa quasi totalmente al repertorio siciliano contemporaneo.

Natale a Palermo continuerà venerdì 5 gennaio nella splendida chiesa della Gancia dove alle 19 ritorna il Sicily Ensemble diretto da Franco Foderà con il cantante Nicola Bellotti e un’introduzione di Giacomo Rodriquez: il concerto sarà interamente dedicato ad Astor Piazzolla e Richard Galliano. La rassegna si chiuderà come da tradizione per l’Epifania nella Chiesa di San Domenico.

Natale a Palermo, la rassegna di concerti gratuiti nelle chiese promossa dal Rotary Club Palermo Est e organizzata dai Club Service della città, quindi Rotary, Lions, Inner Wheel, Soroptimist, con Zonta, Volo, Ande, Fidapa, Zyz, FAMP, ex Allievi del Gonzaga, Ordine Dinastici di Casa Savoia e il Conservatorio Scarlatti ed altre associazioni cittadine, con il sostegno dell’Assessorato comunale alla Cultura su indicazione diretta dell’assessore Giampiero Cannella, e il contributo della Settimana delle Culture, di Fanaleartearchitettura, Spazio Cultura, di I.D.E.A. Hub e il sostegno dell’Accademia Musicale Siciliana. L’ingresso è sempre libero.

Organico Albisiphone Ensemble

Ignazio Morelli (ottavino) - Luca Roccaro e Salvatore Buetto (primi flauti) - Fabio Faia e Salvatore Saladino (secondi flauti) - Cinzia Capizzi, Daniele Piazza (terzi flauti) - Giulio Bellomo E Noemi Gagliano (quarti flauti) - Guido Maduli, Egidio Puleo e Federico Millunzi ( flauti contralti in sol) - Lucio Giunta, Victoria Messina, Karola Andrea Folisie Alisena Martina Gangeri (flauti bassi) - Carmelo Capizzi (flauto contrabbasso)

W.A. Mozart

Sinfonia n. 25 I movimento per orchestra

V.Bellini

Ma rendi pur contento | Il fervido desiderio (Carmen Maggiore – soprano | Mario Scirè, chitarra)

A.Vivaldi

Concerto in Do magg. (per due flauti e orchestra) | Allegro- Largo- Allegro molto (Salvatore Saladino e Fabio Faia, flauti)

G. Puccini

Vissi d’Arte – per soprano e orchestra (Carmen Maggiore, soprano)

N. Ortolano

Etanoga 99 per orchestra | Giugno 17 per flauto e orchestra (Salvatore Buetto, flauto)

M. Debole

Altura per flauto, chitarra e orchestra (Luca Roccaro, flauto)

H. Baermann

Adagio op.23 per clarinetto e orchestra (Giuseppe Balbi, clarinetto)

A.De Angelis

Running - per orchestra

