teatro

ToTi & Totino, il nuovo show al Cineteatro Colosseum di Palermo

Pronti a ridere con lo spettacolo di una delle coppie comiche più amate dai siciliani con oltre 40 anni di esperienza sul palcoscenico.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/03/2023 - 00:32:12 Letto 796 volte

Quando due colonne della comicità siciliana salgono sul palco non c’è dubbio che la risata sia assicurata. Se, poi, aggiungiamo alla ricetta gag irresistibili e una straordinaria capacità di improvvisazione, il gioco è fatto.

Salvatore Mancuso e Salvatore la Mantia, meglio conosciuti come ToTi & Totino, sono pronti, con il loro nuovo spettacolo, a far ridere a crepapelle il pubblico del Cineteatro Colosseum, in via Guido Rossa 7, a Palermo. Appuntamento sabato 1 aprile, alle 21.15, e domenica 2 aprile, alle 17.45.

Ebbene no, non è un pesce d’aprile: il Cineteatro Colosseum, infatti, nel fine settimana, offre il nuovo show di una delle coppie comiche più amate dai siciliani con oltre 40 anni di esperienza sul palcoscenico

"Il loro stile cabarettistico ripercorre quello classico della coppia "spalla/comico” – racconta il direttore artistico del Cineteatro Colosseum, Orazio Bottiglieri -. I tempi comici sono notevoli, per non parlare della straordinaria capacità di improvvisazione, che risultano ancora essere gli ingredienti principali del loro successo".

Le loro innumerevoli gag e gli esilaranti sketch rendono lo spettacolo frizzante e divertente per una serata all'insegna del sorriso.

