Tutte le storie portano al museo: sabato 22 febbraio al Riso e domenica 23 febbraio al Doderlain

Weekend dedicato ai bambini con diverse attivitÓ per vivere la cultura in modo divertente, creativo e stimolante.

Alla scoperta di Bansky oppure alla ricerca dei lupi: per la rassegna “Tutte le storie portano al museo”, a cura di CoopCulture un weekend dedicato ai bambini con diverse attività per vivere la cultura in modo divertente, creativo e stimolante.

Sabato 22 febbraio alle 16 al Riso - Museo d'arte contemporanea il laboratorio “Impara l’arte: io sono Bansky”.

Banksy è un artista ormai davvero famoso che ha conquistato il mondo con le sue opere di street art, ma c’è un grande mistero: nessuno sa davvero chi sia! È come un supereroe dell’arte, ma invece di indossare una maschera, lui si nasconde e non si fa mai vedere. Le sue opere sono davvero speciali e compiano quasi all’improvviso sulle facciate di palazzi ed edifici. Per alcuni infatti questo artista è considerato un pò "burlone", perché dipinge sui muri senza chiedere il permesso: i bambini si cimenteranno nella realizzazione di particolari manufatti ispirandosi ai suoi speciali murales, che parlano di temi importanti come la pace, l’amore, la giustizia e la libertà. Ma anche di guerra, inquinamento o i diritti delle persone. Con le sua opere, Banksy fa riflettere sul mondo che ci circonda e di come possiamo fare la differenza, e insegna anche che attraverso l’arte, è possibile parlare di argomenti seri, in modo creativo e accessibile.

Domenica 23 febbraio alle 11 al Museo Doderlein il laboratorio “Gli abitanti del bosco: attenti a quel Lupo”.

All'inizio del Novecento i monti della nostra isola erano abitati da una particolare specie di Lupo chiamato “Canis lupus cristaldii”: questo lupo non era molto grande, ma aveva un bellissimo mantello grigio-marrone che lo rendeva davvero elegante. Arrivò in Sicilia tantissimo tempo fa e per secoli fu considerato il "re" delle montagne siciliane. Purtroppo, non c'è più traccia di questi lupi nella nostra isola, perché ormai si sono estinti ma al museo di Zoologia Pietro Doderlein grazie ad una speciale visita guidata, sarà possibile ammirare un antico esemplare e immaginare come sarebbe stato vedere un lupo siciliano in carne e ossa. E a seguire un laboratorio manuale creativo dedicato proprio al lupo siciliano. Un’occasione da non perdere per conoscere una parte importante della nostra storia naturale.

Biglietto 10 euro.

