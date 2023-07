concerti

Un concerto tra le musiche di Nino Rota e l'immaginario di Fellini: A Villa Filippina l'Orchestra Florulli in ''La Felliniana''

Al concerto si renderÓ omaggio non solo al musicista, noto per il sodalizio con Fellini, ma a tutto un mondo di costumi, immagini e atmosfere felliniane che le sue musiche evocano e nonostante riescano ad acquisire una loro indipendenza, rimangono sempre intimamente legate alle scene che accompagnano.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 01/08/2023 - 00:07:00 Letto 728 volte

Giovedì 31 agosto alle ore 21:15 al Parco Villa Filippina (piazza San Francesco di Paola, 18 – Palermo) si terrà il concerto “La Felliniana di Nino Rota” dell’Orchestra Florulli. Fra tutti i compositori che si sono distinti nell’ambito della musica per film, Rota occupa un posto di spicco e per questo la decisione di dedicargli un’intera serata. Nel 1977 lo stesso Florulli ha avuto l’onore di suonare con Rota, eseguendo alcuni dei suoi brani più noti. Al concerto si renderà omaggio non solo al musicista, noto per il sodalizio con Fellini, ma a tutto un mondo di costumi, immagini e atmosfere felliniane che le sue musiche evocano e nonostante riescano ad acquisire una loro indipendenza, rimangono sempre intimamente legate alle scene che accompagnano. La musica per film serve a raccontare l’invisibile, guida lo spettatore, essa è al tempo stesso coerente e incoerente con le immagini che passano sullo schermo capaci di andare al di là del dicibile. Di tutto ciò ne avremo prova al concerto.

L’Orchestra Florulli nasce nel 1995 fondata da Lidio Florulli.

Si è esibita in numerosi concerti per conto di enti in Italia e all’estero. Nel ‘95 a Strasburgo al Parlamento Europeo in presenza di Mitteran, nel ‘97 a Palermo in presenza del capo dello Stato Scalfaro e nel 2002, in occasione del 10° anniversario delle stragi di Capaci e via D’Amelio in un concerto presso il teatro Massimo di Palermo alla presenza del presidente Ciampi. Attualmente l’orchestra continua la sua attività con maggiore esperienza e un repertorio sempre più ricco.

Ingresso intero € 15,00 – ridotto studenti € 10,00 “posti numerati”

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!