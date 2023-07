Una notte tra le stelle

''Una notte tra le stelle'', al Parco di Villa Tasca va in scena lo spettacolo nella lingua dei segni

Una forma innovativa di espressione dell'arte musico-visiva frutto della collaborazione tra musicisti, cantanti, ballerini del mondo dello spettacolo e dei performer della lingua dei segni: una performance accessibile che promuove l'inclusione sociale per sordi, ciechi e ipovedenti.

Uno spettacolo teatrale nella lingua dei segni sotto il cielo stellato del parco di Villa Tasca. Sabato 15 e domenica 16 luglio, nel polmone verde di viale Regione Siciliana Sud Est 397, la compagnia teatrale “The italian performer lis” andrà in scena con “Una notte tra le stelle del musical evolution”, uno spettacolo realizzato con la tecnica Tals (Theatrical art language of signs), una forma innovativa di espressione dell’arte musico-visiva frutto della collaborazione tra musicisti, cantanti, ballerini del mondo dello spettacolo e dei performer della lingua dei segni: una performance accessibile che promuove l’inclusione sociale per sordi, ciechi e ipovedenti.

Lo spettacolo, ideato da Andrea Falanga, direttore artistico e presidente dell’associazione culturale Art of communication, consiste in un coinvolgente mash-up in cui danza, interpretazione, proiezioni scenografiche concorrono a creare un’alchimia di grande impatto emotivo. Il focus del pubblico ruota intorno alle mani dei performer. Mani che raccontano le storie, i testi di una selezione di brani tratti dai più famosi musical internazionali ed europei, tradotti e interpretati nella lingua dei segni.

In scena si racconterà la storia dell’adolescente Luna e della sua evoluzione. La protagonista inizia a vivere le emozioni che ogni ragazzo e ragazza della sua età incontra. Ad ogni fase della sua crescita si associazione un’emozione, narrata con le canzoni del musical.

I biglietti sono acquistabili alla biglietteria del parco di Villa Tasca: 10 euro per gli adulti e 7 euro per i bambini dai 5 agli 8 anni (Informazioni al numero 3404241392.

