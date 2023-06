Visite guidate

Visite guidate e laboratori per bambini: ingresso gratuito Al Chiostro di Monreale e al Salinas

Palermo e Monreale offrono due luoghi immaginifici, aperti gratuitamente per il 2 giugno, per la festa della Repubblica e per domenica 4 giugno, prima domenica del mese. Alla scoperta del Museo Salinas e del Chiostro di Santa Maria La Nuova a Monreale.

Non serve lasciarsi scoraggiare dal tempo incerto, Palermo e Monreale offrono due luoghi immaginifici, aperti gratuitamente per il 2 giugno, per la festa della Repubblica e per domenica 4 giugno, prima domenica del mese. Alla scoperta del Museo Salinas e del Chiostro di Santa Maria La Nuova a Monreale, quindi, grazie al biglietto gratuito e alle numerose attività extra pensate da Coopculture per adulti e bambini.

Il museo archeologico Salinas prevede il 2 giugno (ore 11 e 12) e domenica 4 (ore 11,30) una speciale visita incentrata sull'interculturalità nel Mediterraneo: al piano terra del Museo sarà possibile ammirare manufatti e reperti che vanno dal VI al V secolo a.C. provenienti dalla Sicilia e da altre aree del mediterraneo. Inoltre verrà presentata la ormai nota statua proveniente dal Museo dell’Acropoli di Atene, testimone del primo grande esperimento virtuoso che ha riportato un frammento del Partenone in Grecia, rendendo il nostro Paese il primo d’Europa, ad avviare un dialogo culturale atteso da oltre 50 anni.

Domenica, sempre al Salinas, è prevista anche una visita pensata per le famiglie con bambini (ore 11) che si concluderà con un laboratorio creativo legato ai miti e alle antiche divinità. Le famiglie saranno accompagnate da un operatore specializzato alla scoperta delle collezioni del museo più antico della Sicilia, del quale verranno narrate le varie vicende legate alle collezioni e descritti i reperti più rappresentativi legati alla mitologia greca.

A Monreale, il 2 giugno e il 4 giugno (due turni alle 11 e alle 12) è prevista invece una speciale visita al Chiostro di Santa Maria La Nuova, riconosciuto Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’Unesco. L’itinerario di visita vi farà vivere l’intera bellezza di questo gioiello architettonico, esplorando i diversi spazi sacri. Il Chiostro appartenente al complesso dell’abbazia benedettina di Santa Maria la Nuova, fondata nel 1174 per volere del re normanno Guglielmo II, è un esempio di architettura bizantina in terra siciliana. Ritmato da arcate sostenute da piccole colonne decorate a mosaico con motivi geometrici e floreali, nei capitelli si ritrovano scene del Vecchio e del Nuovo Testamento, oltre a figure animali e motivi floreali.

L’ingresso ai siti museali è gratuito. Le visite guidate hanno un costo di 5 euro.

