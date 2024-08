Ypsigrock

Ypsigrock 2024, al via il boutique festival dell'estate italiana a Castelbuono

Siamo entrati nella settimana che porterà al lungo weekend musicale del primo boutique festival d’Italia: da giovedì 8 a domenica 11 agosto andrà in scena Ypsigrock, a metà strada tra il mare azzurro di Cefalù e i boschi del Parco delle Madonie, un evento unico e originale che richiama ogni anno un pubblico internazionale in uno spicchio di Sicilia autentica.

La 27esima edizione si avvia verso il sold out in prevendita. Nel corso dei quattro giorni di festival sono attese oltre 10.000 presenze, di cui il 25% proveniente da tutta Europa. Da qualche giorno sono andati esauriti i day ticket per le giornate dell’8 e il 9 agosto e gli Ypsicamping Pass. Restano disponibili gli ultimi Full Festival Pass e i tagliandi validi per gli ingressi alle due giornate conclusive. Si va verso il tutto esaurito anche per le strutture ricettive di Castelbuono e del circondario che, oltre all’Ypsicamping, accoglieranno il pubblico degli ypsini danno vita a quell’ospitalità diffusa generando un ritorno economico sul territorio davvero importante.

Ypsigrock è un'esperienza insolita e dinamica che, in questi lunghi anni, ha completamente reinterpretato il concetto di festival in Italia, valorizzando le potenzialità di un territorio denso di storie, con stile e ricercatezza.

Un successo figlio dell’attaccamento e dell’attesa che ogni anno il pubblico ha per Ypsigrock, che dal 1997, edizione dopo edizione, attraverso alcune significative scelte artistiche e di immagine, si è ritagliato uno spazio considerevole tra gli eventi più importanti del vecchio continente. Per la sua originale ed eccentrica capacità di innescare un’intimità unica tra gli artisti e il pubblico degli ypsini, Ypsigrock svela un angolo imprevedibile e inaspettato di Sicilia, lontano dei soliti cliché e più incline ai modelli culturali internazionali.

Ypsigrock è il primo boutique festival d’Italia, un evento slow pensato a misura d’uomo, costruito per dare l’occasione di far conoscere sotto nuove vesti il territorio e le sue bellezze storiche e architettoniche nel segno della musica di qualità.

“Il nostro successo nasce dalla perseveranza nel seguire una formula precisa di boutique festival: riuscire a coniugare una miscela di generi musicali, con esibizioni uniche e ricercate, con la bellezza di alcuni angoli di un territorio straordinario e a tratti incontaminato. Ogni anno - affermano Gianfranco Raimondo e Vincenzo Barreca, founder e direttori artistici di Ypsigrock - l’obiettivo è quello di creare una line up di stampo internazionale stimolando la curiosità del nostro pubblico con scelte di qualità. Non abbiamo le capacità logistiche per poter ospitare eventi di grandi dimensioni, ma dalla nostra abbiamo la possibilità di far vivere un’esperienza unica: la natura del paesaggio e il senso dell’accoglienza, infatti, giocano un ruolo di primaria importanza nell’esaltare quell’intima atmosfera familiare, caratterizzata da un’attitudine genuina al divertimento condiviso, che caratterizza l'esperienza unica e inimitabile di Ypsigrock. Tutto questo fa ogni anno di Castelbuono una delle mete estive più ambite di musica alternative dagli appassionati di tutta Europa, che spesso decidono di trascorrere qui il loro unico appuntamento estivo musicale”.

La lineup e la timetable della 27esima edizione di Ypsigrock

EXPLOSIONS IN THE SKY / KAE TEMPEST / BEACH FOSSILS

COLAPESCE DIMARTINO / NATION OF LANGUAGE / ROYEL OTIS

JADU HEART / TKAY MAIDZA / BDRMM / JULIE BYRNE

YĪN YĪN / MODEL/ACTRIZ / CHALK / HEARTWORMS

FAT DOG / TAPIR! / ORACLE SISTERS / LAUREN AUDER

EGYPTIAN BLUE / LAURA GROVES / NO WINDOWS

MARTA DEL GRANDI / KIMYAN LAW / DAME AREA

LAURA MASOTTO / EMMA / NEPOBABY

RIP / KYOTO / BUCKWISE

Originalità, esclusività e ricercatezza sono le linee guida della lineup di Ypsigrock che sarà teatro di esibizioni uniche per via della Regola dell’Ypsi Once. Fin dalla prima edizione uno dei caratteri distintivi del boutique festival dell’estate Italiana detta una precisa scelta della direzione artistica: si sale solo una volta sui palchi del festival con lo stesso moniker. La line up di quest’anno è un condensato di grandi nomi della scena internazionale e chicche per veri intenditori, pronti alla definitiva consacrazione.

Nel cartellone della 27esima edizione di Ypsigrock è atteso il live degli Explosions in the Sky, band cult della scena post-rock mondiale composta da Chris Hrasky, Michael James, Munaf Rayani e Mark Smith. La magica atmosfera di piazza Castello sarà la cornice ideale per sublimare la carica catartica e dinamica del loro sound. Un’autentica chicca sarà il live di Kae Tempest, l’acclamatə artista inglese che con il suo ibrido di rap e hip-hop e la sua poetica musicale mette in campo un racconto della contemporaneità in versi e rime taglienti. A Castelbuono ci saranno anche i Beach Fossils, tra le band più acclamate della scena underground americana degli ultimi anni. Non sfuggono alla regola dell’Ypsi Once nemmeno Colapesce Dimartino, già in passato separatamente ospiti del festival, e che stavolta insieme torneranno a Ypsigrock con una tappa del tour estivo, che celebra il fortunato sodalizio che li ha fatti scoprire al grande pubblico.

Confermata per il quarto anno consecutivo la residenza artistica The Sound Of This Place, organizzata e prodotta dall’Associazione Culturale Glenn Gould: già da qualche settimana l’artista e musicista italiani Andy, co-fondatore dei Bluvertigo, la pianista e compositrice Sofi Paez (Costa Rica / Germania), l’artista e cantautrice BODUR (Regno Unito), il musicista Angelo Sicurella e la danzatrice e performer Federica Aloisio sono a Castelbuono ispirati dal suono del territorio per dare vita a un’opera artistica che verrà presentata in prima assoluta durante il festival con un esclusivo show collettivo.

Anche per questa edizione sono inseriti in line up artisti del progetto ESNS Exchange (ex ETEP), il programma europeo ufficiale di scambio di talenti musicali, introdotto nel 2003 per favorire la circolazione dei talenti europei all'interno di un network di festival estivi, di cui Ypsigrock fa parte da diversi anni. All’interno di questo programma calcheranno i palchi di Ypsigrock: Chalk (Irlanda), Kimyan Law (Austria) e Dame Area (Spagna).

Il sipario su Ypsigrock si alzerà giovedì 8 agosto con i primi live: Colapesce Dimartino, Jadu Heart, Oracle Sisters, Egyptian Blue, The Sound Of This Place e No Windows precederanno il Welcome Aperitif con la selezione curata da Fabio Nirta. Venerdì 9 sugli stage del boutique festival dell’estate italiana saliranno Explosions In The Sky, Royel Otis, Julie Byrne, Model/Actriz, Chalk, Marta Del Grandi, Nepobaby e Buckwise. Si proseguirà sabato 10 agosto con Kae Tempest, Bdrmm, Heartworms, Tapir!, Laura Groves, Kimyan Law, Dame Area, Rip e Kyoto. Infine, domenica 11 agosto si chiuderà con le esibizioni di Beach Fossils, Nation Of Language, Tkay Maidza, Yīn Yīn, Fat Dog, Lauren Auder, Bodur, Laura Masotto, Emma e il Closing Party by Partyzan che calerà il sipario su questa edizione di Ypsigrock.

I live si svolgeranno su tre palchi del festival: l’Ypsi Once Stage, il palco principale che ha sede in Piazza Castello ai piedi del maniero simbolo di Castelbuono, l’Ypsi & Love Stage, nel chiostro settecentesco dell’ex convento di San Francesco e il Cuzzocrea Stage, all’interno dell’ Ypsicamping, tra i pini del Parco delle Madonie.

