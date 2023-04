Zelig Open Mic

Zelig Open Mic in Tour Palermo, il 27 aprile la Finale al teatro Sant'Eugenio: Chi sarà il comico siciliano che approderà a Zelig?

Il 27 aprile la Finale di Zelig Open Mic in Tour Palermo. Chi sarà il comico siciliano che approderà a Zelig?

di Palermomania.it | Pubblicata il: 25/04/2023 - 00:02:51 Letto 707 volte

Tutto pronto per la serata finale di Zelig Open Mic in tour Palermo. Giovedì 27 Aprile alle ore 21.15 presso il teatro Sant'Eugenio dodici giovani talenti della comicità si sfideranno in una competizione di grande divertimento.

A contendersi una serata all'interno del palinsesto del celebre teatro Zelig di Milano sono i Badaboom, Antonio Panzica, Chris Clun, Chicco Tortora e Francesco Gottuso vincitori della prima semifinale, insieme a Simone Riccobono, Giovanna Criscuolo, Francesco Bolignari, Giuseppe Viviano e Anna Graziano in arte Santaredda vincitori della seconda semifinale. Ripescati tramite votazione pubblica sulla pagina ufficiale Instagram di Area Zelig: Alessio Lupo e Gianfranco Mazzola.

Una serie di sketch e monologhi inediti e innovativi coinvolgeranno il pubblico che sarà protagonista e decisivo per decretare il vincitore indiscusso di questa edizione 2023 .

Tra gli stand up comedian in gara , anche i ragazzi del laboratorio della risata COMIC 90100.

Conduttori della finale saranno Giancarlo Bozzo, direttore artistico di Zelig e Giovanna Donini, autrice di Teresa Mannino .

Zelig Open Mic in Tour Palermo è organizzato in collaborazione con Tramp Management.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!