26 aprile, oggi si celebra la Giornata mondiale della Proprietà intellettuale

Giornata della ProprietÓ Intellettuale

26 aprile, oggi si celebra la Giornata mondiale della ProprietÓ intellettuale

Il giorno 26 aprile Ŕ stato scelto in quanto data della Convenzione sulla ProprietÓ Intellettuale entrata in vigore nel 1970.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/04/2023 - 00:08:00 Letto 741 volte

La Giornata Mondiale della Proprietà Intellettuale viene celebrata dal 2001.

Questo evento è stato creato dall'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale.

Il giorno 26 aprile è stato scelto in quanto data della Convenzione sulla Proprietà Intellettuale entrata in vigore nel 1970.

Ogni anno, l'evento è associato ad un messaggio, quest'anno il messaggio è:"Promoting green innovation - Promuovere un'innovazione ecologica"

La World Intellectual Property Organization (WIPO, in italiano Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale, in francese Organisation mondiale de la propriété intellectuelle o OMPI) è una delle agenzie specializzate delle Nazioni Unite. La WIPO è stata creata nel 1967 con la finalità di incoraggiare l'attività creativa e promuovere la protezione della proprietà intellettuale nel mondo.

La WIPO conta attualmente 183 stati membri, regola 23 trattati internazionali ed ha sede a Ginevra, in Svizzera. L'attuale direttore generale della WIPO è Kamil Idris.

La WIPO venne creata formalmente dalla Convenzione per l'istituzione dell'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (Firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967 e emendata il 28 settembre 1979). In base all'articolo 3 di questa convenzione, la WIPO cerca di "promuovere la protezione della proprietà intellettuale in tutto il mondo". La WIPO divenne un'agenzia specializzata dell'ONU nel 1974.

Fonte: Ministero della Cultura

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!