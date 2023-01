Giornata della Memoria 2023

27 gennaio, oggi è la Giornata della Memoria per non dimenticare le vittime dell'olocausto

A distanza di 78 anni, si celebra la Giornata della Memoria per non dimenticare le vittime della Shoah, per mantenere vivo il ricordo degli ebrei e delle vittime della dittatura nazista.

Oggi si celebra il Giorno della Memoria, una importante ricorrenza internazionale in commemorazione delle vittime del nazismo, dell'Olocausto e in onore di coloro che a rischio della propria vita hanno protetto i perseguitati.

La Giornata è sancita dagli articoli 1 e 2 della legge n. 211 del 20 luglio 2000:

"La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, "Giorno della Memoria", al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonchè coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati".

Oggi in tutto il mondo sono sono organizzate cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni e di riflessione. La scelta della data ricorda il 27 gennaio 1945, quando le truppe sovietiche dell'Armata Rossa, nel corso dell'offensiva in direzione di Berlino, arrivarono presso la città polacca di Auschwitz, scoprendo il campo di concentramento e liberandone i superstiti.

Il 27 gennaio è dunque la giornata della memoria, riconosciuta dalle Nazioni Unite e celebrata anche in Italia dal 2001 dopo che il parlamento ha votato, nel luglio 2000, la legge per istituire il giorno della memoria.

Nei campi di sterminio trovarono la morte oltre 3 milioni di ebrei, 3.300.000 prigionieri di guerra sovietici, 1 milione di oppositori politici, 500.000 zingari Rom, circa 9.000 omosessuali, 2.250 testimoni di Geova oltre a 270.000 morti tra disabili e malati di mente. Cifre che fanno rabbrividire.

Dunque è giusto e doveroso ricordare, oggi come per gli anni che verranno, perché l’esperienza del lager per i sopravvissuti è stata così traumatica da essere quasi incomunicabile.

