Peppino Impastato

44 anni dalla morte del giornalista Peppino Impastato

Il 9 maggio del 1978 fa moriva Peppino Impastato, giornalista e attivista politico, ucciso da Cosa Nostra.

Il 9 maggio del 1978 fa moriva Peppino Impastato, giornalista e attivista politico, ucciso da Cosa Nostra per la sua battaglia portata avanti con la sua attività politica e con l’arma dell’ironia grazie all’emittente ‘Radio Aut’ con la quale ha denunciato i delitti e gli affari dei mafiosi di Cinisi e Terrasini.

Il suo corpo fu ritrovato lo stesso anno e giorno della morte di Aldo Moro, in un casolare vicini i binari della ferrovia di Cinisi, in provincia di Palermo.

Il ricordo

Orlando: ''Impastato ci ha insegnato a non smettere mai di cercare la verità, a lottare per ottenerla''

"L'esperienza umana e culturale di Peppino Impastato è un invito a tutti a rifiutare i condizionamenti criminali. E' un inno alla libertà, al recupero della dignità umana. La storia di Impastato ci ha insegnato, anche, a non smettere mai di cercare la verità, a lottare per ottenerla".

Fava: "Tutti orfani di quella stagione antimafia"

"Ricordare Peppino Impastato vuol dire rendere onore a una stagione dell'antimafia concreta, rigorosa, efficace, senza lustrini né parate di gala.

Ne siamo tutti orfani."

Le iniziative

Sono tante le iniziative organizzate a Cinisi in occasione dell'anniversario. Un presidio è promosso dall'Associazione Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato, nel Casolare dove è avvenuto l'omicidio. Sono previsti interventi dei responsabili delle associazioni, dei familiari e dei compagni di Peppino. Performance di Our Voice, "Fioritura Collettiva" di e con Clara Burgio, con Mariagrazia Balistreri e Desirèe Burgio.

Alle 16 è previsto il corteo da Radio Aut a Terrasini a Casa Memoria a Cinisi e alle 18.30 gli interventi. Saranno esposte diverse mostre tra cui "L'atlante dei conflitti e delle forme del pacifismo nella storia recente" a piazza Vittorio Emanuele Orlando, a Cinisi; "Ri-scatti Umani" (10 foto selezionate al concorso fotografico Guido Orlando) nell'ex casa Badalamenti; "Io non Ritratto - Peppino Impastato una storia collettiva", mostra di Pino Manzella dedicata ai compagni/e di Peppino non più in vita (Margaret Cafè).

