45° anniversario dell'omicidio mafioso di Peppino Impastato: gli eventi in programma a Cinisi

Gli eventi si svolgeranno in diversi luoghi di memoria e punti di resistenza di Cinisi e si svilupperanno durante l'intera giornata.

In occasione del 45° anniversario dell’omicidio mafioso di Peppino Impastato, che si celebrerà il prossimo 9 maggio a Cinisi con una serie di eventi commemorativi e con un corteo cittadino popolare.

Domenica 07 maggio, nel piccolo paesino in provincia di Palermo, Our Voice curerà una serie di eventi all’interno della rassegna organizzata da Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato, in collaborazione con quest’ultima e altre realtà.

Il programma:

Ore 9.30 - “100 passi di Rebeldía e Alegría”

(Corso Umberto I)

Attività educativa con i/lə bambinə per esplorare e scoprire assieme la bellezza della natura, dell'arte e del giocare assieme liber3 nelle strade lungo Corso Umberto I (nel tratto di strada chiuso tra Casa Memoria e l’ex Casa Badalamenti). Evento a cura di Our Voice

Ore 16.00 - “Attivismo e antimafia sociale delle nuove generazioni, tra nuovi linguaggi ed impegno giovanile intersezionale”

(Casa Felicia - Contrada Napoli)

Interventi di:

Luisa Impastato, "Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato";

Berta Zúñiga Cáceres, figlia della leader sociale Berta Cáceres (contributo video);

Marta Capaccioni, attivista di "Our Voice";

Chiara Corrao, nipote di Rita Borsellino;

Giuseppe Cimarosa, attivista antimafia;

Modera: Jamil El Sadi, "ANTIMAFIADuemila"

Ore 20.00 - “Aperitivo sociale” a cura di FuoriMercato e Mishap "montagne di merda" a cura di Emanuele Pantano

(Casa Felicia - Contrada Napoli)

Ore 21.00 - Performance artistica di Our Voice

(Casa Felicia - Contrada Napoli)

