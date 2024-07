riciclo bottiglie di plastica

A Forum Palermo arriva l'eco-compattatore Recopet per il riciclo delle bottiglie in plastica

Recopet, il progetto di Corepla, il Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Plastica, permetterà ai numerosi visitatori di Forum Palermo di utilizzare la macchina mangia-plastica per effettuare una corretta raccolta differenziata di bottiglie di plastica.

22/07/2024

A Forum Palermo è stato installato l’eco-compattatore RECOPET, per la raccolta e il riciclo delle bottiglie in plastica. Un ulteriore passo in difesa dell’ambiente per il centro commerciale che da anni è impegnato in azioni e campagne di sostenibilità sul territorio.

RECOPET, il progetto di Corepla, il Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Plastica, permetterà ai numerosi visitatori di Forum Palermo di utilizzare la macchina mangia-plastica per effettuare una corretta raccolta differenziata di bottiglie di acqua, succhi, bibite analcoliche, energy drink, latte, e attraverso l’App dedicata di accumulare punti e ricevere dei gadget.

L’eco-compattatore, posizionato nell’area esterna del centro commerciale (uscita lato Banca Intesa), è facilmente raggiungibile attraverso una segnaletica creata ad hoc e potrà essere utilizzato ogni giorno da tutti. Per rendere ancora più semplice la modalità di utilizzo della macchina fino al 3 agosto saranno messe a disposizione delle hostess che spiegheranno le azioni da compiere prima di conferire la bottiglia in plastica. Per accedere al servizio sarà necessario scaricare sul proprio smartphone l’App RECOPET, avvicinarsi alla macchina inquadrare il QR code e collocare le bottiglie vuote (integre, non schiacciate), con codice a barre leggibile, nell’apposito vano, a questo punto si potrà ritirare lo scontrino per la raccolta punti e scoprire tramite l’App i vantaggi legati alla raccolta differenziata.

