A Forum Palermo le selezioni ufficiali dello Zecchino d'Oro: aperte le iscrizioni al casting

Lo storico Zecchino d’Oro che vede protagonisti bambini e bambine, fa tappa a Forum Palermo.

I casting dello Zecchino d’Oro, lo storico festival internazionale che vede protagonisti bambini e bambine, fa tappa a Forum Palermo.

Le selezioni ufficiali si terranno, venerdì 10 e sabato 11 maggio, in piazza Fashion, dove verrà allestita un’area a loro dedicata.

l casting dello Zecchino d’Oro, curati in collaborazione con Wobinda Produzioni, si svolgeranno al centro commerciale e potranno partecipare i bambini dai 3 ai 10 anni. Il tour dello Zecchino d’Oro si propone così di scoprire nuovi talenti siciliani da presentare alla 67esima edizione del più importante evento canoro per l’infanzia trasmesso, come da tradizione, su Rai 1.

Le iscrizioni per partecipare al casting sono già aperte e si concluderanno il 9 maggio.

I genitori dei cantanti in erba potranno iscrivere i piccoli, selezionando giornata e fascia oraria, direttamente sul sito dello Zecchino d’Oro.

