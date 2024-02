Focus Junior

A Forum Palermo scienza e divertimento con i laboratori di Focus Junior: 4 weekend da marzo a ottobre ricchi di appuntamenti

Il centro commerciale Forum Palermo ospiterą gratuitamente i laboratori didattici e di intrattenimento di Focus Junior durante i quali verranno affrontati argomenti di grande interesse e attualitą, come, ad esempio: la salvaguardia del pianeta, la conoscenza e la scoperta del corpo umano, i benefici dello sport, la cura del cibo per raggiungere una sana alimentazione, l'importanza della matematica nella vita di tutti i giorni e tanti altri temi ancora.

Un calendario ricco di proposte e curiosità per i piccoli visitatori di Forum Palermo. Per quattro weekend, da marzo a ottobre, il centro commerciale Forum Palermo ospiterà gratuitamente, in piazza Fashion, i laboratori didattici e di intrattenimento di Focus Junior durante i quali verranno affrontati argomenti di grande interesse e attualità, come, ad esempio: la salvaguardia del pianeta, la conoscenza e la scoperta del corpo umano, i benefici dello sport, la cura del cibo per raggiungere una sana alimentazione, l’importanza della matematica nella vita di tutti i giorni e tanti altri temi ancora.

Da venerdì 1 a domenica 3 marzo si terrà il primo laboratorio dal titolo Salviamo il Pianeta: bambine e bambini, sotto la guida degli animatori, scopriranno l’importanza della sostenibilità ambientale, attraverso esperimenti, attività ludiche, illustrazioni e fotografie. Un modo originale per avvicinare i più piccoli alla cultura del risparmio energetico, ad avere cura nel non disperdere l’acqua, a comprendere le conseguenze del riscaldamento globale, a scoprire come funzionano i gas serra, a quali sono le caratteristiche fisiche dell’anidride carbonica e a comprendere i danni che le cosiddette “isole di plastica”provocano nei mari.

I laboratori di Focus Junior si svolgeranno venerdì dalle ore 16 alle 19, sabato dalle 10 alle 13 e dalle ore 16 alle 19, e domenica dalle 10 alle 13.

I laboratori tematici si ripetono ogni ora.

Gli appuntamenti proseguiranno lungo l’arco dell’anno. Ecco le altre date:

L’8 e 9 giugno con Campioni di salute, alla scoperta dei segreti e delle meraviglie del corpo umano;

Il 3 e 4 agosto con La salute vien mangiando;

Dall’11 al 13 ottobre Giochiamo con la matematica, un viaggio nel mondo dei numeri, in compagnia di Archimede e Ipazia.

